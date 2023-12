Manaus (AM) – Lucas Lima Silvestre, de 22 anos, foi preso em flagrante na terça-feira (5), por receptação de uma motocicleta e posse de arma de fogo, na rua Santa Bárbara, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

O delegado Fabiano Pignata, relatou que as diligências iniciaram após um homem comparecer à delegacia informando que seu filho, de 22 anos, estava desaparecido desde domingo (3), após sair em sua motocicleta.

“Ainda no 20° DIP, o homem informou que o rastreador da motocicleta estava indicando que o veículo estava parado, desde o dia do desaparecimento do filho, em uma casa no bairro Tarumã”,

contou Pignata.