Influenciadora digital de 21 anos é assassinada a tiros na saída de bar

Recife (PE) – Bruna do Nascimento Maciel, de 21 anos, foi assassinada a tiros na madrugada desta segunda-feira (21), no momento em que saia de um bar localizado na Zona Sul de Recife, capital de Pernambuco.

De acordo com informações de testemunhas, a jovem estava saindo do bar para pegar um carro de aplicativo, mas foi abordada por um homem que realizou os disparos de arma de fogo. A jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A vítima era influenciadora digital e tinha mais de 105 mil seguidores nas redes sociais. De acordo com a Polícia, não há informações sobre a autoria e a motivação do crime.

Câmeras de segurança do local registraram a ação criminosa. As imagens irão ajudar na identificação do assassino. O corpo da blogueira foi removido pelo IML. A polícia investiga o caso.

