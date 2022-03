Estudantes do Careiro Castanho, no AM, produzem telejornal

O telejornal envolve aproximadamente 180 estudantes do Ensino Médio e é exibido mensalmente com duas ou três edições

Manaus (AM)- Pensando em aliar a tecnologia com a informação, os estudantes do Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Professora Maria Adelaide Marinho Hortência, no município de Careiro (a 88 quilômetros de Manaus) desenvolveram o “Telejornal Escola News”, projeto que busca incentivar o espírito crítico e inovador do aluno, além do exercício da escrita e da oratória.

O telejornal envolve aproximadamente 180 estudantes do Ensino Médio e é exibido mensalmente com duas ou três edições, de acordo com as programações relevantes da escola e da comunidade escolar. Os materiais são transmitidos nos televisores da própria escola.

As matérias veiculadas envolvem política, religião, combate às drogas, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), aborto, bullying, preconceitos, racismo e outras temáticas relevantes.

De acordo com o professor Francisco Lima, que orienta a iniciativa, o projeto potencializa a habilidade que os alunos possuem com as ferramentas tecnológicas.

“Com o projeto, os estudantes se tornam protagonistas da informação, desenvolvendo um espírito crítico ao tomar conhecimento de uma realidade da qual muitas vezes eles apenas ouviam falar e que agora eles mesmos podem produzir, com autonomia, adquirindo experiências e despertando a vontade de seguir a carreira no jornalismo ou outra área de comunicação”, pontuou o professor.

Exibição

O telejornal é veiculado na hora do almoço no saguão. A clientela escolar em geral fica por dentro das informações relevantes referentes à comunidade escolar.

Os telespectadores são os alunos e todos os funcionários da escola. O telejornal é veiculado em uma TV LED no perímetro do saguão e no refeitório. Cada edição é postada na Internet por meio das plataformas de notícias de mídias sociais.

“A ideia é fazer com que todos os públicos tenham acesso aos conteúdos produzidos pelos alunos e pelo professor coordenador envolvido no projeto. Os materiais utilizados na realização do projeto são: câmera filmadora, fotográfica, microfone de lapela, microfone com cabo e canopla com a sigla do telejornal, computador, drone, programas de edição de áudio e vídeo com recursos do chroma key, TV LED e celular”, conta o professor Francisco, que orienta a iniciativa.

Ainda conforme o educador, desde o começo da iniciativa, em 2015, os alunos já superaram diversos desafios.

“Ao desenvolver o projeto na prática, os estudantes obtiveram muitas habilidades, como conhecer e dominar o manuseio de novos recursos digitais e tecnológicos, e desenvolver a dicção, a oratória e a escrita. Aprenderam a fotografar, filmar, gravar spots, editar áudios e vídeos, pilotar drone, além de dominar a difusão das notícias nas mídias sociais e em geral”, finalizou Francisco Lima.

