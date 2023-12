Zelensky deixa Congresso dos EUA de mãos vazias após impasse em ajuda à Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, foi ao Congresso dos Estados Unidos nesta terça-feira (12) pedir mais ajuda para resistir à invasão da Rússia, e os líderes republicanos disseram-lhe para primeiro esperar por um acordo nos EUA sobre a imigração.

O presidente da Câmara, Mike Johnson, disse que disse a Zelensky que os republicanos “estão com ele e contra a invasão brutal de Putin”, mas não enviarão mais ajuda até que os democratas aceitem “uma mudança transformadora” nas políticas de imigração e fronteira dos EUA.

As exigências republicanas de medidas duras para conter o aumento da migração através da fronteira entre os EUA e o México já atrasam há meses o novo pacote de assistência à Ucrânia.

O republicano de alto escalão do Comitê de Serviços Armados do Senado, Roger Wicker, do Mississippi, disse, após uma sessão privada entre Zelensky e senadores, que preferiria enviar a ajuda este mês, mas a aprovação do Congresso provavelmente ficará para o início de janeiro, à medida que as negociações sobre a fronteira continuarem.

“A casa não está pegando fogo”, disse Wicker sobre a necessidade de munição e mais armamento da Ucrânia.

Zelensky disse numa publicação na plataforma de redes sociais X que teve “uma conversa amigável e franca” com senadores e os informou sobre “a atual situação militar e econômica da Ucrânia”, bem como “a importância de manter o apoio vital dos EUA”.

Informações que recentemente deixaram de ser confidenciais e foram compartilhadas com algumas autoridades do Congresso estimam que as perdas russas na guerra até o momento sejam de 315 mil mortos ou feridos, disse uma pessoa familiarizada com as negociações. Os russos também perderam cerca de 63% dos seus tanques, que eram uma frota de 3.500 antes da invasão, e a guerra atrasou os esforços para modernizar as suas forças terrestres em cerca de 15 anos, segundo a fonte.

Zelensky disse aos senadores que a Ucrânia está considerando recrutar homens com mais de 40 anos para reforçar o número de tropas na linha de frente, disse Wicker, um sinal de que seu governo está tendo dificuldades para substituir soldados mortos e feridos.

O apoio à Ucrânia tem diminuído entre os eleitores republicanos, com 65% deles dizendo que os EUA estão gastando “demais” para ajudar o esforço de guerra da Ucrânia, de acordo com uma pesquisa do Financial Times-Michigan Ross realizada entre 5 e 6 de dezembro.

Muitos congressistas republicanos manifestaram apoio à Ucrânia e consideraram o encontro com Zelensky inspirador. Mas exigiram mudanças nas políticas de imigração e fronteiras dos EUA antes de aprovar uma ajuda adicional.

“Não haverá reforma suplementar sem reforma da segurança nas fronteiras”, disse o senador republicano Lindsey Graham, da Carolina do Sul, a Zelensky.

Os democratas resistem à maioria das exigências republicanas, deixando ambos os lados num impasse e atrasando a assistência militar para ajudar a Ucrânia num momento crítico na sua luta contra a invasão da Rússia.

O líder da maioria, Chuck Schumer, deixou a reunião com Zelensky chamando a sessão de “produtiva” e “muito poderosa”.

Os democratas envolvidos nas negociações de financiamento da Ucrânia no Congresso estão cada vez mais frustrados, porque o presidente Joe Biden não está mais diretamente envolvido, inclusive com o líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, disse uma pessoa familiarizada com as negociações. Os republicanos também disseram que a ajuda à Ucrânia poderia ser aprovada este ano se Biden se envolvesse mais nas negociações e fizesse ofertas melhores a eles.

Há uma grande incerteza sobre o que a Casa Branca está disposta a conceder em questões de segurança nas fronteiras para ganhar votos republicanos na Ucrânia.

Ainda assim, o senador Chris Murphy, de Connecticut, um aliado próximo de Biden e um dos principais negociadores dos democratas nas negociações, disse que a Casa Branca está “se envolvendo mais”.

Thom Tillis, um republicano da Carolina do Norte, disse que Zelensky compreendeu a política de fim de ano em jogo no Capitólio.

“Ele próprio é uma autoridade eleita”, disse Tillis ao sair da reunião. “Ele entendeu que temos que passar por esse processo político e garantir a segurança das fronteiras.”

*Com informações da CNN Brasil

