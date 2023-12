Uma estudante de medicina foi assaltada e teve seu celular levado por ladrões. Contudo, o assalto ganhou um rumo inusitado, após os criminosos começarem a fuxicar o conteúdo do smartphone da moça.

Ela acabou sendo exposta nas redes sociais. Os bandidos foram além do roubo e divulgaram no perfil dela, no Instagram, algumas imagens registradas pela própria mulher. As fotos mostram marcas de agressões sofridas supostamente em brigas com o namorado dela.

Em outras publicações, os criminosos compartilharam prints de conversas do casal, nos quais a estudante diz ter medo das agressões do próprio companheiro. “Eu tenho medo da sua agressão, devido às coisas que tu já fez”. Logo, o rapaz rebate as acusações. “Então acha ouro que tu não tenha medo. Porr*, eu sou amoroso pra cara***. Paciente pra cara***, preocupado pra cara***”, escreveu ele.

Em outro trecho da conversa, a moça diz que o namorado é a pessoa mais cínica que ela conhece. E ele logo responde: “Aquele dia da agressão nem foi por ter opinião diferente a discussão. Suja”, escreveu ele.

Desabafo sobre agressões

Já em outro momento, a vítima fez um enorme desabafo. “Eu só queria que você reconhecesse o que fez lá. Você admitiu mais de uma vez que me bateu, sim. Mas que foi sem querer, que não foi essa a intenção. Agora, você diz que sou louca e que não me bateu. Poxa, cuidei de ti com todo amor do mundo, tentei ser a namorada mais legal do mundo com seus amigos”, lamentou ela.

Mãe da jovem se pronuncia

Mas, após a divulgação das fotos e prints nos stories da estudante, a mãe dela se pronunciou em suas redes sociais, afirmando que o celular da filha foi roubado e que os bandidos estavam postando prints de conversas editadas.

“O celular foi roubado. Não é ela. Tudo o que postaram é mentira. Não mandem mensagens no WhatsApp dela ou qualquer Instagram dela. Quem puder ajudar a compartilhar, denunciar e bloquear o perfil, ela agradece. Isso é muito grave”, disse a mãe da jovem.

*Com informações do Correio Braziliense

