Três veículos roubados são recuperados e homem é preso em Manaus

Um homem de 20 anos foi preso e três veículos foram recuperados pela Polícia Militar do Amazonas durante a noite de segunda-feira (11) e madrugada de terça-feira (12), na zona leste e norte de Manaus.

Na primeira ação, a equipe prendeu o suspeito por roubo, durante patrulhamento pela avenida Iraque, bairro Grande Vitória. Por volta das 5h15, os militares foram informados por populares que dois homens, em duas motocicletas, tinham acabado de realizar uma sequência de roubos de celulares.

Os policiais militares foram até o endereço e, ao chegar no cruzamento da rua Iraque com a rua dos Açaizeiros, os dois homens perceberam a viatura e fugiram. Durante a fuga, um dos suspeitos foi preso. Com ele foi apreendido uma motocicleta branca, sem placa e quatro aparelhos celulares.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante por roubo majorado e adulteração de veículo.

A Força Tática, na madrugada, recuperou um carro, Onix, placa QZT1G29, após denúncia, via rádio, sobre o veículo que teria sido roubado. Ao realizar patrulhamento na rua Caquetá, no bairro Lago Azul, a equipe se deparou com o carro abandonado.

Os policiais entraram em contato com a perícia do Detran que realizou a condução do veículo na plataforma, encaminhando para a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

Já, a 30ª Cicom, recuperou uma motocicleta na noite de segunda-feira (11), no Campo da Maroca, bairro João Paulo. A equipe policial, em patrulhamento na rua Gergelim, foi acionada por um homem, responsável de uma empresa de monitoramento, que informou o roubo de uma motocicleta de placa PHR 1B43, cor branca, que teria sido levada e possuía o rastreador que apontou a localização do veículo.

As equipes seguiram para o local, e ao encontrarem a motocicleta, a entregaram diretamente para a proprietária, devido não ter registro de restrição.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

