Seis veículos roubados são recuperados em Manaus; confira

Manaus (AM) – A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) recuperou, entre a tarde e a noite desta quinta-feira (11), seis veículos com restrição de roubo, em diferentes ocorrências nas zonas Norte, Oeste, Leste e Sul, por meio do Paredão.

O sistema de monitoramento possui 500 câmeras de segurança espalhadas por toda cidade e é interligado ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), formando uma barreira eletrônica de alta tecnologia capaz de auxiliar na prevenção, investigação e solução de crimes como roubos, furtos e homicídios.

Em uma das ocorrências, a equipe da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta do meio-dia, na avenida Natan Xavier, quando foi acionada para verificar o veículo VW Gol, cor prata, placa JWZ-4050, com restrição de furto, que estava sendo guinchado até o Conjunto Águas Claras, no bairro Novo Aleixo, na zona norte.

Com o apoio de outra viatura, um homem, de 26 anos, que estava com o carro foi abordado. Ele informou que havia adquirido o veículo roubado, no bairro Cidade de Deus.

As equipes também apreenderam uma moto Honda, placa JXO-1598, e um celular Samsung, cor vermelha. O caso foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Os demais veículos foram encaminhados aos Distritos Integrados de Polícia (DIP) de suas áreas ou para a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

Veículos localizados: 06

Carros: 03

• VW/Gol, cor prata, placa JWZ-4050

• Hyundai/HB20, cor azul, placa OAM-9913

• VW/Voyage, cor preta, placa OAF-5387

Moto: 03

• Moto Honda, placa JXO-1598

• Moto Honda CG 125, cor preta, placa NOL-3484

• Moto Honda CG 125 FAN ES, cor preta, placa OAC-0017

Prisões

Em outras duas ações, os policiais 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e da Força Tática (FT) prenderam, na noite dequinta-feira (11), quatro homens, de 20 e 29 anos, e outros dois de idades não informadas, por tráfico de drogas e cumprimento de mandado de prisão.

Por volta das 18h02, a guarnição da 14º Cicom deteve dois indivíduos na rua Chico Mendes, bairro Tancredo Neves, na zona leste, em posse de duas porções pequenas e uma porção média de substância com características de oxi; quatro porções de maconha; e uma porção média material semelhante a pedra de cocaína. Além de uma balança de precisão prateada, sem marca, e R$ 552 em espécie.

A ocorrência foi apresentada no 14º DIP.

Já no Centro, a guarnição da Força Tática, em patrulhamento, recebeu demanda via Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom) para verificar um possível comércio de entorpecentes na rua Quintino Bocaiuva.

No local, a equipe abordou um homem, de 20 anos, e foi verificado que ele tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Com ele, ainda foi apreendido um celular iPhone 5S, cor prata.

O infrator foi apresentado no 1º DIP.

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente, ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

