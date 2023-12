Em Manaus, ação incentiva doação de brinquedos, no Natal, para crianças da Casa Vhida

Manaus (AM) – A casa do Papai Noel do Shopping Ponta Negra ganhou uma árvore de Natal a mais e especial. Ela guarda as cartinhas das crianças da Casa Vhida e que podem ser “adotadas” por qualquer pessoa que queira realizar o sonho de dar o presente escolhido por elas. A árvore solidária faz parte da campanha “Sonho de Presente”, que vai até o dia 18.

Localizada no piso L2, a árvore dos sonhos fica próxima ao trono do Papai Noel. Traz mensagens como a do Rodrigo, de apenas 4 anos, e que “tem muita esperança no coração” de poder ganhar um carrinho Hot Wheels ou uma roupa para a idade dele.

Para realizar o sonho de Rodrigo e de mais 49 crianças, basta escolher uma ou mais cartinhas, verificar o nome e o presente sugerido para, em seguida, comprar o item e deixá-lo em uma caixa de presentes que também ficará na praça de Eventos até o dia 18.

“Esta é uma ação que nos emociona, porque estamos incentivando a solidariedade e, ao mesmo tempo, tornando o Natal dessas crianças muito mais feliz”, comenta a gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado. comenta a gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.

“Esperamos que todas as cartas sejam adotadas”.

A entrega dos presentes será feita no dia 20 pelo Papai Noel do Shopping Ponta Negra, em um dia de levar alegria para as crianças da Casa Vhida, única associação de Manaus que dá apoio a crianças com HIV. A casa tem mais de 20 anos de fundação.

Programação especial

Desde o dia 8, aos finais de semana, o Shopping Ponta Negra promove uma programação especial de Natal com contação de história, oficinas infantis de doces, enfeites e adereços natalinos, além de pinturinha de rosto para as crianças. Todas as ações são gratuitas e acontecem no piso L2, das 15h às 21h.

Também haverá as tradicionais paradas natalinas que encantam o público. Até o Natal, o shopping terá ainda mais surpresas.

O cliente também poderá escolher o presente de Natal da família e amigos, no Shopping Ponta Negra, e ainda concorrer à promoção “Natal de Doçuras”, que vai até 04 de janeiro de 2024. A nova campanha premiará os clientes com uma caixa em formato de estrela, contendo bombons da Cacau Show e sorteará 02 motos BMW para quem cumprir os requisitos da promoção. Confira o regulamento no site www.shoppingpontanegra.com.br e saiba como participar.

Shopping Ponta Negra

Localizado no bairro Ponta Negra, área de expansão imobiliária e de forte apelo turístico, o Shopping Ponta Negra foi inaugurado em 8 de agosto de 2013, trazendo a Manaus uma proposta diferenciada de centro de compras.

O empreendimento reúne um mix que se destaca pelas marcas exclusivas, nacionais e internacionais. São 135 opções de lojas nos segmentos de moda, serviço, entretenimento e gastronomia, com grande variedade de fast-foods e restaurantes, além de 10 salas de cinema de última geração da rede Cinépolis (incluídas salas VIP e tecnologia 3D).

O Ponta Negra é pet friendly, permitindo circulação de animais de pequeno e médio porte em suas dependências e conta com Espaço Família, bicicletário, empréstimo de cadeiras de rodas motorizadas e carrinhos de bebê, e wi-fi gratuito.

