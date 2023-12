Instituto infantojuvenil de Manaus arrecada doações de Natal

Cada criança e adolescente confeccionou uma cartinha com desejos e sugestões de presentes

Manaus (AM) – O Natal é uma época de união, solidariedade e gentileza com as pessoas menos favorecidas econômica e socialmente. Pensando nisso, o Núcleo de Assistência à Criança e Família em Situação de Risco (Nacer) está arrecadando alimentos, produtos de higiene e limpeza, e presentes para os mais de 20 acolhidos pela instituição em Manaus.

A lista de necessidades inclui alimentos como polpa de frutas, biscoito, feijão preto, feijão carioca e farinha láctea. Também há itens para a ceia e sobremesa de Natal. Enquanto isso, a lista de materiais de higiene e limpeza tem fralda, cotonete, creme de pentear, hidratante, detergente, desinfetante, sabão em barro, sacos de lixo e outros.

Para os “padrinhos”, cada criança e adolescente confeccionou uma cartinha com desejos e sugestões de presentes.

As doações podem ser feitas presencialmente de segunda a sábado, das 9h às 16h, na sede do Nacer, localizado na Rua Iracy Albuquerque, n° 2, Conjunto Castelo Branco, bairro Parque Dez de Novembro – Zona Centro-Sul, ou por meio de valores financeiros via PIX: [email protected].

“O ator de doar é uma tradição natalina e o Nacer acredita que cada doação não tem apenas um valor material, mas sim uma expressão do amor e da compaixão que todos merecem sentir. Neste ano, faça parte da magia do Natal”, convida Cleslley Rodrigues, diretor da instituição.

Os interessados podem tirar dúvidas no Instagram, @instnacer, e no WhatsApp (92) 98402-7410. Mais informações sobre a instituição estão disponíveis no site oficial: nacer.org.br.

