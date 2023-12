Parque Amazonino Mendes ganha animais gigantes construídos pela Prefeitura de Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus continua a construção do parque Amazonino Mendes, localizado entre as avenidas Isaías Vieiralves e Olívia de Menezes Vieiralves, nas zonas Leste e Norte. A obra segue o cronograma para as conclusões de grandes intervenções que estão mudando a dinâmica urbanística da capital e melhorando a qualidade de vida da população.

Com uma área cenográfica de aproximadamente 25 mil metros quadrados, o primeiro parque temático com esculturas de grandes dimensões relativas à natureza amazônica já possui jacaré e filhotes, iguana, onças, macacos, flores e troncos, todos em estruturas de ferro moldado, dando forma a segunda etapa do parque.

Prevista para ser entregue em 2024, como presente para os manauaras, a etapa cênica e de área molhada do espaço tem seu primeiro cenário quase concluído. Com onças grandes, tronco e rampas, a parte de estrutura e concreto armado estão finalizados e as onças pequenas estão 95% executadas. O projeto é do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e a obra licitada tem prazo de entrega de 12 meses.

“Agora já podemos ver os grandes animais da nossa fauna, como jacarés, onças, iguana, macacos, com as armaduras, revestimento e as montagens em evolução. São técnicas usadas por artistas de Parintins e a expectativa é de podermos entregar esta obra entre abril e maio de 2024”, afirmou o diretor-presidente do Implurb, engenheiro Carlos Valente.

Entre ferros moldados e esculpidos, operários estão executando mais três cenários, os dos jacarés, iguana e cobra, variando de 20% a 80% do total concluído; o dos macacos, entre 40% e 60% concretizado; e da área molhada, com árvore, piscina e peixes, de 50% a 70%; além do calçamento no espaço com execução de 40% no total.

“Vamos ter esta área incrível em Manaus, um grande diferencial da gestão, que está valorizando as zonas Leste e Norte como nunca antes. Este espaço era extremamente degradado e está sendo transformado numa área que é emocionante. Na primeira etapa, já entregue, vemos crianças brincando felizes, famílias fazendo piquenique, pessoas usando uma área que antes não tinha função nenhuma. É um legado do prefeito David Almeida e o Implurb tem muita felicidade de participar deste projeto”, completou Valente.

A construção terá cenários interativos temáticos, com rampas de escalada, escorregadores, área molhada, entre outros. Nos cenários será possível encontrar estruturas gigantes como animais da Amazônia, com alturas de três a oito metros, como jacarés, peixes e até uma iguana. Todas as figuras ligadas à floresta serão manuseadas como brinquedos lúdicos para as crianças e interativos para os adultos.

“O parque é baseado nos elementos, nos animais da Amazônia, então nós criamos elementos que possam ter interatividade com as crianças, trabalhando também com a inclusão. Será um presente para as famílias, para as crianças que vão poder participar, desenvolver e sonhar com essa floresta”, completou o empresário e artista plástico, Rossy Amoêdo.

Terceira etapa

A terceira etapa de construções no parque contará com a estrutura de um habitacional com 180 unidades, com a previsão de conclusão para junho de 2024, tendo o projeto recebido ajustes após sondagens e terraplenagem no terreno. O habitacional está dividido em três blocos distintos de cinco pavimentos cada, com vagas de estacionamento para carros e motos, além da construção de calçadas arborizadas e mais playgrounds.

*Com informações da assessoria

