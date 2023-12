Plano reforça o programa “Nosso Centro”, que colocou Manaus entre as sete capitais do Brasil que estão apostando na reabilitação dos seus centros históricos

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus avança no desenvolvimento e na execução das 24 ações propostas que envolvem diretamente dez secretarias e institutos municipais focados na reabilitação do centro histórico da capital. O plano foi lançado na terça-feira (12), pelo prefeito David Almeida e secretários, com o prazo de execução entre dezembro deste ano e maio de 2024.

Dentro da matriz de competências e ações, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), que coordena o plano integrado, já tem projetos em desenvolvimento dos dez banheiros públicos e vai iniciar os estudos para o Memorial do Basa, além de ter em execução as obras do mirante Lúcia Almeida, casarão Thiago de Mello, largo de São Vicente e píer turístico.

A prefeitura tem comodato para desenvolver o centro cultural Severiano Mário Porto, que prevê a cessão do prédio histórico do Banco da Amazônia, na rua 7 de Setembro, pelos próximos 15 anos, com a recuperação da arquitetura original do prédio, assinada pelo autor, o arquiteto Severiano Porto.

“Estamos concluindo a primeira etapa do programa ‘Nosso Centro’ com a entrega das obras em fevereiro, e estamos iniciando a segunda etapa agora em dezembro, com o plano que envolve desde ações de emprego e renda, com a Semtepi, até turismo e cultura, com a Manauscult, e sem esquecer da infraestrutura, com o recapeamento de ruas, recuperação de calçadas, drenagem”, disse o diretor-presidente do Implurb, Carlos Valente.

A partir de janeiro há previsão de instalação de novos mobiliários urbanos no Centro, com paradas de ônibus com estruturas mais modernas e eficientes, ampliando o conforto e proteção aos usuários, e será feita a licitação para a construção de dez banheiros públicos com anexo para negócios e publicidade, dando sustentabilidade econômica aos equipamentos.

“Os banheiros serão instalados no largo da praça da Matriz, na área do mercado municipal Adolpho Lisboa, em praças públicas do entorno, dando maior conforto à população. A matriz de responsabilidade também envolve atividades das festividades de Natal, como a Parada Natalina realizada pela prefeitura”, comentou Valente.

Um dos destaques do plano é a sinalização viária e turística, horizontal e vertical, nos corredores do Centro, que vai aumentar a segurança de motoristas e pedestres e melhorar o fluxo do trânsito.

“A sinalização terá o nome dos logradouros, CEP e um QRCode para identificar elementos turísticos e arquitetônicos próximos à região. O prefeito David Almeida tem como meta principal o investimento maciço para dar uma nova dinâmica ao Centro da cidade, espaço fundamental para a economia, tanto na questão turística quanto arquitetônica, histórica e social”, disse o diretor-presidente.

Plano

O plano reforça o programa “Nosso Centro”, que colocou Manaus entre as sete capitais do Brasil que estão apostando na reabilitação dos seus centros históricos, melhorando a qualidade de vida da população; ampliando a infraestrutura, serviços, intervenções e planejamento urbano; e fazendo obras com geração de emprego e renda na capital.

Com o plano e a matriz, a prefeitura vai promover soluções urbanísticas, operações para fomento a negócios, e melhorias de infraestrutura, com mais de 20 ações coordenadas e integradas em uma grande força-tarefa municipal dentro do “Nosso Centro”.

Entre as ações estão serviços e obras, como recuperação de calçadas e recapeamento asfáltico em mais de 18 ruas e avenidas; sinalização viária e turística desde hotéis a pontos turísticos; novos abrigos de ponto de ônibus; projeto e construção de banheiros públicos; padronização e identificação com crachás de vendedores informais; e melhoria na coleta de resíduos.

Também estão previstos patrulhamento ostensivo; os projetos Feira Criativa e Memorial Basa; e as inaugurações das primeiras obras do “Nosso Centro” com as devidas operações de funcionamento do mirante, casarão e largo.

O programa tem suporte da Comissão Técnica para Implementação e Revitalização do Centro Histórico de Manaus, criada pelo Decreto Municipal nº 5.034/2021. A primeira etapa já será entregue usando recursos próprios da Prefeitura de Manaus. A segunda fase está em desenvolvimento de projetos, que também foram apresentados ao governo federal, para inscrição junto ao novo PAC.

*Com informações da assessoria

