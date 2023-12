Centro de compras na Zona Norte é referência em serviços para população amazonense

Manaus (AM) – Atendimentos da área familiar e de assistência social, emissão de documentos, pagamentos de contas e requerimento de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) são alguns dos principais serviços oferecidos por unidades dentro do Shopping Manaus ViaNorte.

Na área familiar e de assistência social, a unidade da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE) se destaca, com 16 guichês de atendimento, salas de conciliação e mediação, além de oferecer serviços como petições de guarda, divórcios, pensão alimentícia, curatela e outros. O Centro de Referência da Assistência Social (Cras) também desempenha um papel importante, realizando, entre outros serviços, a emissão e atualização do Cadastro Único (CadÚnico).

Para quem precisa de serviços relacionados a documentos, o Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) está disponível, oferecendo registros de Certidão de Nascimento (RCN) e emissão de diversas carteiras, como a de Identidade Nacional (CIN), de Identificação da Pessoa com Deficiência (CIPcD), Executiva da Pessoa com Deficiência (SePcD), de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e o Passe Legal.

O Shopping Manaus ViaNorte também possui uma Casa Lotérica para quem precisar efetuar pagamentos de contas, depósitos e apostas, incluindo a Mega-Sena. Questões relacionadas ao trânsito, como a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), pagamentos de multas e atendimento exclusivo aos despachantes são tratadas na unidade do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Além disso, o shopping tem uma unidade da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), que oferece serviços relacionados à Certidão Negativa de Débitos (CND) e outras questões tributárias para empreendedores e empresas.

Diversos outros serviços também estão disponíveis no centro de compras, incluindo opções de beleza com marcas renomadas como Beleza Ville, Vialaser e Espaçolaser; oportunidades de graduação digital oferecidas pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci (Uniasselvi) e Centro Educacional Unipopular; assistência médica prestada pelo Grupo Samel, entre muitos outros.

Vinícius Teixeira, gerente de marketing do ViaNorte, destaca a qualidade na prestação de serviços para a população.

“Somos referência em Manaus, não apenas pela variedade de serviços públicos e privados, mas também pela qualidade que proporcionamos em parceria com nossos colaboradores”, disse.

O Shopping Manaus ViaNorte está situado na Av. Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3760, bairro Monte das Oliveiras – Zona Norte da cidade. Outras informações estão disponíveis no Instagram: @shoppingmanausvianorte.

Sobre o Shopping Manaus ViaNorte

Administrado pela Alqia, antiga Saphyr Shopping Centers, o Shopping Manaus ViaNorte reúne tudo em um só lugar. Com mais de 60 mil m², o centro de compras abriga mais de 70 lojas, incluindo grandes marcas como Havan, Riachuelo, Chili Beans, Info Store e Cacau Show.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Brasil salta duas posições e se torna a nona economia do mundo em 2023

Feirão Serasa Limpa Nome chega aos últimos dias com 7 milhões de dívidas negociadas

“Compre e Ganhe”: Campanha natalina oferta descontos e presentes em Manaus