“Compre e Ganhe”: Campanha natalina oferta descontos e presentes em Manaus

Manaus (AM) – O Natal é uma época realmente muito especial. Por isso, o Grupo TVLar está oferecendo descontos especiais e dando presentes para os clientes por meio da Campanha “Compre e Ganhe”. A ação visa oportunizar que os clientes renovem a casa para as festas de fim de ano ou presentear pessoas que fazem parte do seu universo afetivo: familiares, parentes, amigos e a si mesmo.

“Consideramos nossos clientes como parte desse universo afetivo e, por isso, estamos dando presentes, um reconhecimento por estarem conosco durante todos esses anos”, afirma o diretor-executivo das lojas TVLar, Bruno Sobral.

“E temos um diferencial que é oferecer um mix de produtos de alta qualidade com preços atrativos e com condições especiais de parcelamento no Crediário Digital”, destaca.

A dinâmica da campanha é simples, sem cupons nem sorteio. Basta comprar o produto anunciado e que esteja com a TAG “Comprou Ganhou” e, imediatamente, o cliente ganha o produto destacado. As linhas de móveis e de eletrodomésticos são as que mais são escolhidas na campanha.

Participando, os clientes têm vários benefícios, como o Crediário Digital, que diminui a jornada para adquirir o produto desejado, agilizando o processo de aprovação do crédito. Descontos de produtos de alta qualidade com economia direta é outro benefício, além da entrega grátis e montagem por conta da loja para a mesma cidade de compra.

“Os benefícios são perenes: entrega grátis, montagem dos móveis também gratuita, comprar sem sair de casa pelo WhatsApp, Facebook, Instagram e site do grupo, produtos de qualidade, preços competitivos e condições de pagamento exclusivas”, resume Sobral.

A campanha de Natal vai até o dia 31 de dezembro.

*Com informações da assessoria

