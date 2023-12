Manaus (AM) – Bruno Gomes Martins, de 39 anos, João Victor Belém da Silva, de 23, José Henrique Ferreira Eduardo Almeida, de 23, e Renan Oliveira de Lima, de 29, foram presos em flagrante na quarta-feira (20), em posse de quatro armas de fogo de numeração raspada, dentro de uma comunidade indígena no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Segundo o delegado Alessandro Albino, as diligências começaram após a equipe policial da DERFV receber denúncia a respeito de carros e motocicletas adulteradas, que teriam sido abandonados na referida comunidade.

“Durante as diligências, foi possível identificar diversos veículos no local. Foram conferidos os chassis, mas nenhum deles era oriundo de roubo ou abandono. Quando a equipe estava saindo do local, foi realizada a abordagem a dois indivíduos que estavam em uma motocicleta, portando duas armas com numerações raspadas”,

disse.