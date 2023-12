Trio envolvido em roubo a festa de casamento é preso em Manaus

Manaus (AM) – Três suspeitos envolvidos no roubo a uma festa de casamento ocorrida na sexta-feira (15), no bairro Flores, Zona Centro-Sul, foram presos nesta quarta-feira (20).

De acordo com o delegado Thomaz Vasconcelos, que investiga o caso, o grupo é altamente perigoso.

“Na noite da sexta-feira, por volta das 23h, sete elementos invadiram uma festa de casamento numa casa de eventos, praticou todo o roubo mediante bastante violência, agredindo e lesionando os homens e senhoras e após o fato, tomamos conhecimento e iniciamos as investigações que culminou a identificação dos sete suspeitos. Cinco deles já estão com a prisão preventiva decretada, demos cumprimento a três prisões ontem, dessas prisões capturamos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, inclusive a arma utilizada no roubo e algumas munições”.

A violência do assalto, registrada nas imagens que circularam nas redes sociais, gerou indignação e revolta entre a população local. O caso ganhou repercussão nacional. Segundo o delegado, ainda dois suspeitos permanecem foragidos e as autoridades continuam empenhadas em localizá-los.

“Continuamos a procura dos demais envolvidos, ainda temos duas ordens de prisão”, disse o delegado.

Ainda conforme a autoridade, o crime foi antecipadamente planejado pelos suspeitos, que na noite do crime, se reuniram no Conjutno Viver Melhor e partiram para cena do crime, no qual já tinham informação.

Denúncia

A polícia pede a colaboração da comunidade para fornecer informações que possam auxiliar nas investigações e na localização dos suspeitos ainda em fuga. Qualquer informação pode ser comunicada através do número 181 da Secretária Pública de Segurança do Amazonas. A identificação do informante será preservada.

O Crime

O crime ocorreu na noite da última sexta-feira (15) em uma casa de eventos no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. Ao menos 150 pessoas entre os noivos, convidados e trabalhadores do buffet tiveram pertences levados pelos assaltantes. A ação criminosa foi rápida, durando cerca de cinco minutos, mas as cenas de violência capturadas pelas câmeras de segurança da casa de eventos foram fundamentais para as investigações policiais.

Na fuga, um dos bandidos arrasta uma funcionária do buffet pelos cabelos e a leva até a entrada do salão de festas. Os suspeitos ainda levaram o carro de uma vítima que estava chegando no evento.

Leia mais:

Bandidos invadem festa de casamento e roubam convidados em Manaus; VÍDEOS

VÍDEO: noiva atrasa jantar de casamento para salvar vítima de acidente

Convidado de casamento se engasga com carne e morre durante festa