Marido de Jojo Todynho desabafa após sofrer ataques: ‘Eu não aguento mais’

O marido de Jojo Todynho, Lucas Souza, apareceu nas redes sociais na noite da última segunda-feira (21) para desabafar sobre a série de ataques que recebeu através da web.

“Tem dias que são fod*! Parece que o objetivo das pessoas é fazer você se sentir mal. Eu sempre trabalhei muito, estudei e estudo muito e quero focar cada vez mais nisso, quero me afastar das pessoas e só ficar com quem eu realmente gosto! E só cuidar para não ser uma pessoa ruim“, iniciou.

“Nunca fiz mal a ninguém, sempre procurei cuidar da minha vida, e não sei porque as pessoas me perturbam tanto, sabe! Sempre lutei sozinho pelos meus objetivos e conquistei minhas coisas, e vou conquistar muito mais, mas ninguém vê isso! Só ficam aí me xingando mais e mais. Chega uma hora que você não aguenta mais“, completou o oficial do Exército Militar.



Apesar de ser casado com a vencedora de “A Fazenda“, Lucas finalizou garantindo que prefere o anonimato: “Eu não aguento mais esse povo perturbado me mandando mensagens diariamente me xingando. Eu não fiz nada para ninguém, eu quero me isolar cada vez mais das pessoas e ficar na minha“.

*Com informações de iBahia

