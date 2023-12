Jovem é presa por tráfico de drogas no interior do Amazonas

Coari (AM) – Uma mulher de 21 anos, que não teve o nome divulgado, foi presa na quinta-feira (21) por tráfico de drogas no município de Coari, interior do Amazonas.

Por volta das 21h, os policiais militares foram informados, pela linha direta do BPM, que homens portando arma de fogo estariam consumindo entorpecente na rua Crispiliano Sales, naquele município.

A equipe foi ao local para verificar a denúncia e se deparou com um grupo consumindo entorpecentes, que fugiu com a chegada da equipe policial.

Uma mulher foi presa no momento em que tentava se desvencilhar de uma bolsa contendo R$ 660,75 reais em espécie; 600g de maconha tipo “Skank”, 45g aproximadamente de “Oxi”, 82g aproximadamente de “Cocaína”, quatro aparelhos celulares, duas balanças de precisão, uma máquina de cartão e um relógio.

Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a delegacia do município.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

