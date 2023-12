Manaus (AM) – Raurison Oliveira da Silva Filho, de 22 anos, foi preso no último sábado (23) após apontar uma arma de fogo aos moradores da rua São João, no rip-rap do bairro da Compensa 2, Zona Oeste de Manaus. Além do acusado, que é foragido da Justiça, um adolescente de 14 anos também foi apreendido.

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, a equipe recebeu uma denúncia informando o fato e ao se deslocarem para o local, presenciaram Raurison tentando fugir. O acusado foi alcançado e preso pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

A PM constatou ainda que Raurisson tinha dois mandados de prisão por roubo, sendo um deles na Lotérica do bairro da Compensa, no mês de agosto deste ano.

Junto ao adolescente, a polícia encontrou porções de drogas. A dupla foi encaminhada para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as devidas providências necessárias e cabíveis.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Foragidos são recapturados após tentarem assaltar lan house em Manaus

Foragida: ‘Lora da carga’ envolvida em furto de televisores e associação criminosa em Manaus

Homem foragido por matar o próprio irmão é preso em Manaus