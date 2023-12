‘Cavaco’ é executado a tiros em beco no interior do AM

Homem estava em um beco quando foi atingido com vários tiros no tórax e cabeça

Itacoatiara (AM) – Adazel Azevedo Lopes, de 22 anos, conhecido como “Cavaco” morreu após ser baleado na véspera de Natal, no último domingo, (24), no bairro Janauary 1, no município de Itacoatiara, interior do Amazonas.

De acordo com testemunhas, o homem estava em um beco quando foi atingido com vários tiros no tórax e cabeça. Não há informação sobre quantos suspeitos participaram da ação.

Após o crime, “Cavaco” chegou a ser socorrido e encaminhado para um hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Não há informações sobre a motivação do crime. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

