Desaparecido

Walter de Oliveira, o "João de Nilo", sumiu em Campina Grande e foi localizado sem vida após 20 dias.

Campina Grande (PB) – O mistério envolvendo o desaparecimento do comerciante e ex-delegado comissionado Walter de Oliveira Santos, de 62 anos, popularmente conhecido como “João de Nilo”, chegou a um fim trágico. Após mais de 20 dias de buscas intensas, o corpo da vítima foi encontrado enterrado em uma cova rasa na manhã da última quarta-feira (11/06), na comunidade de Monte Alegre, uma área rural localizada entre os municípios de Puxinanã e Campina Grande, no agreste da Paraíba.

De acordo com as investigações conduzidas pela Polícia Civil paraibana, Walter estava desaparecido desde o dia 20 de maio. O sumiço aconteceu logo após o comerciante sair de casa para um encontro de negócios com supostos compradores de gado, que havia sido marcado na região de São José da Mata, distrito de Campina Grande. Desde então, a família não teve mais notícias dele.

Emboscada armada e confissão de suspeitos

A principal linha de investigação das autoridades aponta que o ex-delegado comissionado foi atraído para uma emboscada mortal por criminosos que se passaram por fazendeiros interessados em seus animais.

Durante o avanço dos trabalhos de campo, uma ação conjunta entre agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) resultou na identificação e prisão de dois homens apontados como os executores do crime. Segundo informações oficiais divulgadas pela polícia, ao serem encurralados e confrontados com as provas coletadas, ambos os suspeitos admitiram a participação direta no assassinato e na ocultação do cadáver de Walter.

Investigações continuam para desvendar motivação

Embora o corpo tenha sido resgatado e levado ao Instituto de Polícia Científica (IPC) para a realização de exames periciais que determinarão a causa exata da morte, o caso ainda não está totalmente fechado.

As forças de segurança do estado prosseguem com as diligências para definir todos os detalhes relacionados à dinâmica do latrocínio (roubo seguido de morte) ou homicídio qualificado. A polícia ainda apura se há outros envolvidos na linha de frente do crime ou se a execução teve mandantes, uma vez que a vítima era uma figura bastante conhecida na região.

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