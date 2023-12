Ferveion 2024 terá três palcos com pop, funk e eletrônica para celebrar Ano Novo em Manaus

A Ferveion 2024 vai apresentar uma pluralidade de ritmos para celebrar o Ano Novo, em Manaus. Na programação, estão 13 atrações musicais, incluindo ritmos como pop, funk e eletrônica. A festa será distribuída em três palcos, no espaço Morada das Artes, localizado na rua Constelação de Ursa Maior, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. Veja as atrações abaixo.

Realizado desde 2017, o evento tem se destacado no calendário das festas de Réveillon da capital amazonense. Nesta edição, será oferecido serviço de open bar das 22h do domingo (31) até as 5h de segunda-feira (1º). A festa é para maiores de 18 anos e será obrigatória a apresentação de documento original com foto na entrada.

“Procuramos sempre oferecer uma experiência nova e de qualidade para o nosso público. Ano passado foi a primeira vez que oferecemos open bar e esse ano a gente retorna com o serviço. Também teremos a adição de um palco novo, que será uma pista de música eletrônica, uma vertente musical que tem crescido na nossa região”, explicou Gustavo Sill, um dos organizadores da festa.

Ingressos

O segundo lote de ingressos para a Ferveion 2024 está sendo vendido pela internet. O valor custa R$ 210, mais taxa do site. O público terá direito:

Open Bar,

13 atrações,

8h de festa,

3 palcos (pop, funk e eletrônica),

Piscina Liberada.

“Estamos trabalhando para setorizar bem o espaço e fazer um projeto bacana, sem que nenhuma música atrapalhe a outra. Será proporcionado uma estrutura, som e visual de qualidades, porque nosso público é exigente e nosso objetivos é suprir todas as expectativas”, pontuou Sill.

Atrações

Palco Fervo – comandado pelos DJs

Oma Freire (Drink It)

Peter Abreu (Augusta)

Fergadores (Toca +)

Felipe Antunes (Dale)

Gustavo Sill (Daebak)

Palco Furacao Fervo

Noelle (Furacão Fervo)

Cretina (Baile da Cretina)

Lessa (k4)

Juanzinho (K4)

Palco Profana

Robyn (Banana Frita)

Venice (Outro Role)

Nairle (Summer Eletrohits)

Loures (502)

