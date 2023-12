‘Réveillon de Manaus 2024’ terá nove atrações nacionais, anuncia prefeito David Almeida

Manaus (AM) – O Réveillon de Manaus 2024, o ‘Maior Réveillon de Todos’, terá nove atrações nacionais em três locais estratégicos da cidade, nos dias 30 e 31 de dezembro, para a população da cidade brindar o Ano-Novo: Ponta Negra (Zona Oeste), parque Amazonino Mendes (entre as zonas Leste e Norte de Manaus) e orla do Amarelinho (Educandos). O anúncio foi feito pelo prefeito de Manaus, David Almeida, nesta quinta-feira (28).

Entre os artistas confirmados estão nomes renomados nacionalmente, como Cassiane e Fernanda Brum, Joelma, Kevin o Chris, Eduardo Costa, JM Puxado, DJ Arana, Marquinho Lessa e Dorgival Dantas.

“Convidamos a população da cidade para participar das festividades de final de ano, do Réveillon de Manaus 2024. Desde o ano passado, instituímos no calendário da nossa cidade, o Réveillon Gospel. Começamos no dia 30 as comemorações. Serão nove atrações nacionais e mais de 30 locais”, destacou o chefe do Executivo municipal.

David Almeida anunciou que, no dia 30, serão duas atrações nacionais: as cantoras Fernanda Brum e Cassiane, que são expoentes do movimento gospel cristão. “Já no dia 31, nós vamos ter, no balneário da Ponta Negra, que é o principal cartão postal da cidade, três atrações nacionais, começando com Dorgival Dantas, a Joelma e Kevin Criss, e mais diversas atrações locais”, enfatizou o prefeito.

Cassiane e Fernanda Brum abrem o Réveillon Cristão com a apresentação, no palco da Ponta Negra, no dia 30, além de artistas locais.

Joelma, após atrair uma multidão de 135 mil pessoas no Aniversário de Manaus 2023, lançará seu DVD, na Ponta Negra, em 31. Na zona Oeste, MC Kevin o Chris promete uma performance à altura do festival #SouManaus Passo a Paço 2023, e a noite será encerrada com a participação especial de Dorgival Dantas.

Já no parque Amazonino Mendes, a festa fica por conta dos artistas Eduardo Costa, JM Puxado e DJ Arana. E no Amarelinho, o cantor Marquinho Lessa.

Antes da tradicional queima de fogos, na Ponta Negra, a população irá prestigiar um verdadeiro espetáculo de drones, com luzes e desenhos no céu, com duração entre 4 e 6 minutos.

As atividades de fim de ano estão marcadas para às 20h, com encerramento às 5h. Órgãos municipais e estaduais estarão empenhados em garantir o bem-estar e segurança da população que se deslocará para as áreas de maior concentração. Tratativas, visitas técnicas e reuniões estão em andamento para esse propósito.

“Estaremos com 2 mil servidores da prefeitura envolvidos diretamente e 6 mil, indiretamente, todas as secretarias integradas para proporcionar um Réveillon inesquecível para a população de Manaus”, assegurou o prefeito.

Orientações

Na praia, proibições incluem consumo de bebidas em garrafas de vidro, empinar papagaio, acampamento e comércio ambulante não autorizado. O público é orientado sobre apreensão de objetos proibidos, ressaltando a importância da colaboração da população. Churrascos e fogueiras também não são permitidos na praia e no balneário. Medidas de prevenção devem ser individuais.

A técnica perene aplicada na Ponta Negra segue os mesmos princípios utilizados em locais renomados, como Copacabana (RJ) e nas ilhas artificiais de Dubai, nos Emirados Árabes. A praia perene da Ponta Negra, com 4,8 mil metros quadrados, foi inaugurada durante a requalificação da primeira etapa do complexo em 2012.

