Réveillon Gospel atrai cristãos para shows de Cassiane e Fernanda Brum em Manaus

O Réveillon Gospel 2024, promovido pela Prefeitura de Manaus, dentro da programação do “O Maior Réveillon de Todos”, foi realizado na noite deste sábado (30), na praia da Ponta Negra, organizado para o público cristão celebrar o encerramento de um ano de bênçãos para recebimento de outro. Os shows nacionais das cantoras Cassiane e Fernanda Brum proporcionaram uma grande celebração de fé, com muito louvor e adoração, assim como as seis atrações locais.

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou os shows, demonstrou felicidade pela população ter abraçado essa programação e contou que a festa cristã está no Calendário Oficial de Manaus e, se depender dele, nunca mais sairá.

“É o segundo Réveillon Gospel da cidade e eu tenho certeza que não vai mais sair do calendário. Enquanto eu estiver à frente da prefeitura, nós vamos estar realizando essa programação. Eu estou muito feliz, porque a população entendeu e está prestigiando esse segundo Réveillon”, declarou o prefeito.

O evento contou com uma megaestrutura montada pela Prefeitura de Manaus, com operacionalização do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), em conjunto com a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg).

“A Prefeitura de Manaus montou uma megaestrutura para esse evento. São mais de duas mil pessoas trabalhando diretamente e mais de 6 mil indiretamente. Todo o perímetro fechado com total segurança. A população segura para só aproveitar as atrações maravilhosas”, disse o diretor-presidente da Manauscult, Reginei Rodrigues.

Louvores de bençãos

A cantora Cassiane participou do primeiro Réveillon Gospel e voltou neste ano para repetir a dose de evangelizar com a sua voz potente.

“Eu me acho privilegiada de participar de todas as festas que acontecem nas cidades, que são da minha área, do evangelho. Eu penso que é uma benção, porque nós estamos aqui para profetizar a benção do Senhor. Meu coração está aberto e com a minha boca eu vou profetizar. Estamos no final de 2023, Deus fez promessas e ele vai cumprir”, profetizou.

Fernanda Brum também estava muito feliz em poder trazer a palavra de Deus no penúltimo dia do ano e deixou uma mensagem de esperança aos manauaras.

“Eu estou muito feliz de estar neste penúltimo dia do ano trazendo a palavra de Deus, trazendo adoração, trazendo esse ambiente de paz, essa delícia que é estar na presença de Deus para todos os manauaras. Não percam a esperança. 2024 está aí para provar que Deus é um Deus de promessas, é um Deus firme, é um Deus maravilhoso, que sempre cumpre aquilo que promete aos seus servos”, disse.

“Muitas pessoas estão sendo edificadas, pessoas que gostam de adorar a Deus. Isso é um momento muito importante, que traz edificação espiritual para todas essas pessoas”, disse o operador Francisco Oliveira, que prestigiou o evento.

Já o pastor Maicon Silva, que esteve nessa celebração na Ponta Negra pela primeira vez, disse que foi uma noite de excelência para a glória do Senhor. “Que o nome do Senhor seja louvado, glorificado, por este povo unido que está aqui, justamente, para adorar e glorificar a Deus. A gente fica muito feliz por um evento como este”.

