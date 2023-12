Réveillon 2024: Confira os eventos gratuitos para curtir a virada do ano em Manaus

Manaus (AM) – De Norte a Sul, de Leste a Oeste. Nos quatro cantos da cidade, o manauara poderá receber o novo ano em eventos especialmente organizados pela Prefeitura de Manaus: na Ponta Negra (zona Oeste), no parque Amazonino Mendes (que contempla as zonas Norte e Leste) e no Amarelinho, em Educandos (zona Sul), Além desses locais oficiais, a prefeitura ainda dará apoio, com estruturas, para a realização de festas de passagem de ano, em mais quatro pontos da cidade: Viver Melhor (zona Norte), Colônia Antônio Aleixo (zona Leste) e Matriz Africana, na Ponta Negra.

O Réveillon de Manaus 2024, o “Maior Réveillon de Todos”, na noite deste domingo (31), terá opções de estilos musicais para todos os gostos. Serão sete atrações nacionais. Os artistas confirmados são: na Ponta Negra, Joelma, que inclusive fará o lançamento de seu novo DVD, Kevin o Chris e Dorgival Dantas. No parque Amazonino Mendes, JM Puxado, DJ Arana e Eduardo Costa, prometem agitar o público presente. No Amarelinho, em Educandos, quem sobe ao palco para fazer todo mundo sambar, é Marquinho Lessa.

Foto: Arquivo / Semcom

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Reginei Rodrigues, enfatiza a importância de descentralizar o evento da passagem de ano.

“A ideia de levar o Réveillon para as zonas Norte, Leste e Sul de Manaus é estratégica, para dar oportunidade às pessoas dessas áreas. Muitas vezes elas deixavam de participar de um evento gratuito da Prefeitura de Manaus na Ponta Negra, pela dificuldade de chegar até a área Oeste”, pontua.

Foto: Arquivo / Semcom

Os horários de início das festas são: 18h30, no parque Amazonino Mendes; 19h, na Ponta Negra; e 20h, no Amarelinho, em Educandos.

Nos três locais oficiais, durante a virada do ano, haverá dez minutos de show pirotécnico silencioso, seguindo o conceito de sustentabilidade dos eventos do município, que assegura a proteção à sensibilidade aguçada da audição de autistas, crianças, idosos e animais, como os cães.

As comemorações pela chegada do ano novo, organizadas pela Prefeitura de Manaus, tiveram início na noite de sábado (30), com o Réveillon Gospel, que teve a participação das cantoras nacionais Cassiane e Fernanda Brum, além de músicos locais, reunindo XX mil pessoas no anfiteatro da Ponta Negra, com muito louvor e adoração.

Foto: Arquivo / Semcom

Leia mais:

Réveillon Gospel atrai cristãos para shows de Cassiane e Fernanda Brum em Manaus

Primeiro réveillon do Largo terá mais de 10 horas de programação gratuita

Ruas sofrem interdições para a realização do Réveillon no Largo, em Manaus