Ruas sofrem interdições para a realização do Réveillon no Largo, em Manaus

Para garantir a tranquilidade e fluidez viária nas imediações de onde ocorrerá a primeira edição do Réveillon do Largo (31), no Largo São Sebastião, bairro Centro, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) está montando um grande esquema de segurança com a participação de mais de 60 agentes de trânsito, além da interdição de ruas próximas ao local para evitar qualquer intercorrência àqueles que irão curtir a “Virada do Ano”, naquele lugar.

De acordo com o diretor-presidente do Detran Amazonas, Rodrigo de Sá, a operação, foi criada com o objetivo de oferecer à cidade mais uma opção de diversão, mas sempre prezando pela organização e segurança da população.

“O Detran-AM está pronto para fazer o controle do tráfego viário nas imediações do Réveillon no Largo, conforme determinação do governador. Fizemos um estudo da área e já delimitamos até onde será o acesso de carros e motocicletas para garantir a segurança e bem estar daqueles que irão participar da ‘Virada do Ano’, no Largo. Serão mais de 60 agentes trabalhando da manhã do dia 31 de dezembro até as primeiras horas do dia 1º de janeiro de 2024”, explica Rodrigo de Sá.

Ainda de acordo com o diretor-presidente da instituição, as interdições viárias vão iniciar no domingo (31), às 9h, e permanecerão até a segunda-feira (1º), às 5h. Os trechos que serão fechados são: rua 10 de Julho entre Ferreira Pena e Getúlio Vargas, avenida Eduardo Ribeiro entre 24 de Maio e Monsenhor Coutinho, José Clemente com Joaquim Sarmento, Barroso com 24 de Maio, rua Costa Azevedo com rua 24 de Maio, rua Marçal com Dona Libânia e Tapajós com Monsenhor Coutinho.

Já o coordenador geral da Fiscalização do Detran-AM, Arthur Cruz, informa que os veículos poderão ser estacionados nos trechos não interditados das ruas 24 de Maio, Costa Azevedo, Rui Barbosa, Saldanha Marinho, Barroso, Joaquim Sarmento, Lobo D’Almada, Monsenhor Coutinho, Ramos Ferreira além da avenida Eduardo Ribeiro.

“Reforçamos que o acesso aos hotéis e moradias nos perímetros citados serão informados pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) e pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, de forma a garantir a tranquilidade para todos. Além disso, nenhuma linha de ônibus será afetada tendo em vista que nos trechos interditados não há circulação de coletivos”, salienta.

Também conforme Arthur Cruz, serão disponibilizadas nove entradas, sendo duas pela rua 10 de Julho, duas pela avenida Eduardo Ribeiro, uma pela Barroso, uma pela rua Marçal, uma pela José Clemente, uma pela Costa Azevedo e uma pela Tapajós. “Vale ressaltar que essa entrada da rua Barroso também está estruturada para receber pessoas com deficiência (PcDs)”, finaliza ele.

