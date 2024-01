Supermercado de Manaus abre mais de 150 vagas de trabalho

Manaus (AM) – O ano começou e para quem está em busca de oportunidades no mercado de trabalho, o Super Nova Era está com mais de 150 vagas abertas para contratação em Manaus.

Há postos disponíveis para cargos como repositor, fiscal de prevenção de perdas, peixeiro, açougueiro, gerente de operações, chefe de operações, encarregado de setor, entre outras.

As informações podem ser consultadas no site www.supernovaera.com.br. No final da página tem a aba Trabalhe Conosco que leva ao portal de oportunidades. Para participar do processo seletivo, o candidato deve entrar no link, verificar a vaga de seu interesse e seguir as orientações para inscrição, envio de currículo e futuras ações, como entrevistas e feedback. O período de inscrição e descrição dos cargos estão disponíveis em cada uma delas.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, entre outros. Segundo a gerente de Recursos Humanos do Grupo Nova Era, Roseane Veras, as contratações fazem parte do plano de expansão da empresa para 2024.

O Grupo Nova Era conta com mais de 4 mil colaboradores atuando em diferentes frentes de trabalho. Está presente em três estados da Região Norte, onde é um dos maiores grupos varejistas, com 12 unidades em Manaus, 4 em Porto Velho e 3 em Boa Vista.

Por dois anos consecutivos, se mantém como o maior atacadista e distribuidor da região, conforme ranking ABAD/Nielsen 2023, organizado pela Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad), levando em consideração o faturamento das empresas no ano base 2022.

*Com informações da assessoria

