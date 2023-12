Cresce a procura por vagas de emprego para pessoas com deficiência

O aumento é atribuído à crescente conscientização sobre a importância da inclusão no local de trabalho

O ano de 2023 registrou um aumento na procura por oportunidades de emprego destinadas a pessoas com deficiência (PcD), segundo dados do Banco Nacional de Empregos (BNE). Em comparação com o ano anterior, o número de currículos cadastrados na plataforma subiu de 1.759 em 2022 para 3.922 em 2023, representando um crescimento de aproximadamente 123%.

O diretor de operações do BNE, José Tortato, atribui esse aumento à crescente conscientização sobre a importância da inclusão no local de trabalho.

“Empresas de diversos setores têm adotado políticas mais inclusivas, criando um ambiente de trabalho mais equitativo e contribuindo para uma sociedade mais justa e inclusiva para todos”, afirma Tortato.

Apesar desses avanços, Tortato destaca que ainda há muito a ser feito. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2022, estima-se que existam 18,6 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, mais da metade são mulheres, totalizando 10,7 milhões.

No entanto, mais de 55% dessas pessoas enfrentam a informalidade no mercado de trabalho, enquanto apenas 26,6% conseguem emprego formal, em comparação com a média nacional de ocupação de 60,7%.

Banco Nacional de Empregos

Há mais de 20 anos no mercado, o Banco Nacional de Empregos (BNE) é um dos sites de currículos mais importantes do Brasil.

O principal objetivo é facilitar a interligação entre o empregador e empregado no mercado de trabalho de maneira rápida e eficiente. O BNE conta com mais de 135 mil empresas cadastradas, que buscam currículos diariamente e oferecem diversas novas oportunidades de trabalho todos os dias.

*Com informações da assessoria

