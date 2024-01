TCE-AM retorna atividades nesta sexta (12) com foco em eficiência energética

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) retoma, a partir desta sexta-feira (12), todas as suas atividades normais. A Corte de Contas amazonense ficou em recesso desde o dia 23 de dezembro, com apenas alguns setores em parcial funcionamento.

Durante esse período, a nova gestão do Tribunal, sob liderança da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, teve foco especial na modernização das instalações elétricas dos prédios que compõem a sede do Tribunal, visando uma melhor eficiência energética na Corte de Contas.

Além de ações de manutenção preventiva, como a troca de tomadas antigas, lâmpadas, entre outros, uma mudança notável é a implementação de sistemas de ar condicionado independentes em todas as instalações, proporcionando maior conforto térmico aos funcionários. Essa abordagem substitui o antigo modelo de ar condicionado central, proporcionando ambientes mais adaptáveis e agradáveis para o desenvolvimento das atividades.

Conforme o chefe da Divisão de Manutenção (Diman), Denilson Hirata, o uso de novos ar condicionados de modelo inverter garantirão um melhor funcionamento aliado à economia de custos.

“Retiramos principalmente os antigos ‘rooftops’, que eram ar condicionados antigos, alguns com até 20 anos de uso, e fizemos a substituição pelos inverter, que são excelentes na eficiência, gerando economia na conta de luz”, disse.

Com instalações elétricas atualizadas, o TCE-AM agora está apto a receber equipamentos de médio e grande porte, proporcionando um ambiente propício para o desenvolvimento das atividades do tribunal.

As adequações somam forças com ações prévias já existentes na Corte de Contas, entre eles o uso do parque de painéis solares para energizar, por meio de energia limpa, boa parte dos setores do Tribunal, gerando economia para os cofres públicos.

