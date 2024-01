Revitalização no Caic Edson Melo permitirá 150 atendimentos por dia na Zona Leste

Manaus (AM) – A revitalização no Centro de Atenção Integral à Criança (Caic) Edson Melo, localizado na alameda Cosme Ferreira, bairro Zumbi, Zona Leste de Manaus, vai permitir que a unidade passe a atender em média 150 pacientes por dia, passando de 640 consultas semanais para 750. O governador em exercício, deputado estadual Roberto Cidade, vistoriou a obra nesta quinta-feira (11).

Segundo Roberto Cidade, o objetivo da visita foi verificar o trabalho feito na estrutura da unidade, que está concluída e que, agora, aguarda a instalação dos mobiliários e equipamentos de saúde para entrar em funcionamento nos próximos meses.

“Esse Caic vai dar toda a estrutura necessária para mais de 150 crianças, todos os dias, aqui na zona leste. Isso é um avanço e eu fico muito otimista com o Governo do Estado do Amazonas, que o governador Wilson Lima, com certeza, é muito sensível com essa causa e a partir deste ano vai fazer outras entregas”, destacou o governador em exercício.

Com a revitalização, a unidade administrada pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) vai ampliar a média de atendimento, passando a contar com mais um especialista em psicologia, totalizando cinco consultórios pediátricos.

A obra realizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) teve investimento de R$ 1,3 milhão, com melhorias diversas incluindo novas salas, que vão possibilitar a consequente ampliação nos serviços e especialidades ofertados à população.

“É uma reconstrução de um Caic, é uma revitalização profunda onde, desde a instalação elétrica que é uma grande causa de incêndio, nós mudamos praticamente tudo do Caic, com o aumento evidentemente de uma infraestrutura hospitalar”, ressaltou o secretário da Seinfra, Carlos Henrique.

Atualmente, a rede estadual de saúde conta com 11 Centros de Atenção Integral à Criança (Caic), sendo cinco Caics+ especialidades, que atendem o público até 18 anos, e 6 Caics tradicionais, que atendem até 14 anos.

Revitalização do Caic

Foram realizados serviços de pintura geral do prédio, troca e revitalização dos pisos, troca de esquadrias, revisão das instalações elétricas, hídricas e sanitárias, salas dos consultórios médicos, recepção, área de espera, bem como a cobertura e o estacionamento do Caic Dr. Edson Melo.

Na área externa, foram feitas melhorias na iluminação, substituição do telhado e da pavimentação, facilitando o acesso ao estacionamento para idosos e pessoas com deficiência, recuperação das calçadas, implantação de canaletas de drenagem pluvial, troca de revestimento cerâmico, demarcação de vagas do estacionamento, recuperação dos muros, entre outros.

Na área interna, foi implementado um novo posto de atendimento, exclusivamente para pacientes que precisam inserir suas solicitações no Sistema Nacional de Regulação (Sisreg). Além disso, a ampliação de mais uma sala para realizar o teste do pezinho, almoxarifado para medicamentos, banheiro acessível para a pessoa com deficiência e mais uma sala para consultório pediátrico.

