Roberto Cidade faz balanço positivo de gestão interina à frente do Governo do Amazonas

Manaus (AM) — O deputado estadual Roberto Cidade (UB), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), encerra nesta sexta-feira (12), sua estada como governador em exercício do Amazonas. No decorrer da semana, Cidade cumpriu agenda no Sine Amazonas, no Sistema Sepror, fez a entrega do Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (Cipdi), no Parque 10 e vistoriou obras de revitalização do Centro de Atenção Integral à Criança (Caic) Edson Melo, no Zumbi, além de despachos internos.

“Nesta semana tivemos muitas agendas enquanto governador em exercício. É uma honra e uma grande responsabilidade estar à frente do nosso Estado. Retorno integralmente à presidência da Aleam; apesar de não estarmos tendo plenário ainda, a Casa do Povo segue aberta para receber as pessoas, sempre com muito diálogo e planejamento para um ano melhor para todo o Amazonas”, afirmou Cidade.

Como governador em exercício, Roberto Cidade esteve na sede do Sine Amazonas, onde pôde conversar com candidatos e entregar algumas cartas para entrevistas de emprego. A expectativa é de que o Governo do Estado, por meio do Sine Amazonas, amplie os encaminhamentos para postos de emprego em 2024, superando os números do ano passado, quando cerca de seis mil trabalhadores foram direcionados para novas vagas de emprego.

Cidade também ressaltou o esforço do governador Wilson Lima na atração de novos investimentos que resultarão na ampliação de postos de trabalho.

“Sabemos que a demanda por emprego é muito grande em Manaus e no interior do Estado. No entanto, o governador Wilson Lima, desde quando iniciou seu trabalho, tem priorizado a geração de emprego e renda e, ao longo dos anos, vem aumentando os encaminhamentos para novos postos de trabalho. No ano passado foram cerca de seis mil e neste ano a expectativa é de que esse número seja de, pelo menos, sete mil novos postos de trabalho”, disse.

Sistema Sepror

Roberto Cidade também participou da reunião de planejamento das ações do Sistema Sepror (Secretaria de Estado de Produção Rural). Na ocasião, os gestores de cada secretaria que compõe o sistema – Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (ADAF) e Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (IDAM) — apresentaram as projeções para 2024.

“O sistema Sepror tem que trabalhar em conjunto e essa é uma determinação do governador Wilson Lima para que em 2024 possa-se otimizar mais o trabalho e, com isso, fazer com que os serviços cheguem na ponta, e todo o sistema garanta maior e melhor estrutura para o produtor rural. A previsão de investimentos para todo o Sistema Sepror em 2024 é de R$ 377,2 milhões, mas, além disso, o setor primário pode contar com as emendas dos deputados estaduais. Foi assim no ano passado, quando foram destinadas 70 emendas, e será assim neste novo ano. Vamos dar o suporte necessário e mandar mais emendas para esse setor tão importante. Também queremos garantir mais agilidade na execução dessas emendas”, afirmou.

Pessoa idosa

Durante sua permanência como governador em exercício, Cidade fez a entrega da sede revitalizada do Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (Cipdi), no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, administrado pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

Totalmente revitalizado pelo Governo do Amazonas, o espaço oferta atendimento psicossocial e jurídico, registro de denúncias de violências de qualquer natureza contra idosos, encaminhamento para programas sociais do Governo Estadual, além de visitas domiciliares com equipes técnicas especializadas, mediação de conflitos e atividades preventivas contra violações de direitos.

“Essa unidade atenderá com demanda espontânea para orientações, denúncias e outros serviços não somente os idosos da zona Centro-Sul, mas também Leste e Norte. Esse centro significa mais estrutura, mais investimentos e mais qualidade de vida para os idosos da nossa capital”, falou.

Atenção à saúde da criança

O governador em exercício também vistoriou as obras de revitalização do Centro de Atenção Integral à Criança (Caic) Edson Melo, localizado na alameda Cosme Ferreira, bairro Zumbi, zona Leste. Quando estiver em funcionamento, a unidade terá capacidade de ofertar atendimentos em saúde para 150 crianças, diariamente.

“Esse centro vai beneficiar a população das zonas Leste e Norte de Manaus. As crianças vão ter acesso aos atendimentos pediátricos e também com psicólogos. Terá capacidade para atender, todos os dias, 150 crianças. O governador Wilson Lima é muito sensível a essa causa, da saúde, e a partir deste ano fará outras entregas”, declarou.

