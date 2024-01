Roberto Cidade destaca ampliação de vagas de emprego no Sine Amazonas

Manaus (AM) – O governador em exercício, Roberto Cidade, visitou na segunda-feira (8) a sede do Sine Amazonas, onde conversou com candidatos que estavam no local em busca de emprego e destacou o trabalho de ampliação de vagas para o mercado de trabalho em 2024, já iniciado pela Secretaria Executiva de Trabalho e Empreendedorismo (Setemp).

Roberto Cidade permanece no cargo até o dia 12 de janeiro, em virtude da viagem do governador Wilson Lima para a China, onde participa de evento com potenciais investidores estrangeiros para o Amazonas, e das férias do vice-governador Tadeu de Souza.

Em 2023, a Setemp registrou um crescimento em serviços realizados, no período de janeiro a dezembro de 2023, em comparação com o ano de 2022. Com um total de 5.909 vagas disponibilizadas em um ano, a secretaria teve um avanço de 90%, em relação ao ano anterior, que divulgou 4.774 vagas de trabalho.

O governador em exercício destacou o trabalho realizado pelo Sine Amazonas para dar suporte e encaminhar a população para o mercado de trabalho.

“A gente sabe que a demanda de emprego é grande, mas o governador Wilson Lima sempre priorizou geração de emprego, geração de renda, e é o que tem feito ao longo dos anos. Todos os dias o Sine tem demonstrado que dessa forma vem contribuindo muito para diminuir os índices de desemprego em Manaus e no Amazonas”, afirmou Cidade, que também conversou com artesãos que trabalham no Centro de Artesanato instalado na sede do órgão.

De janeiro a dezembro de 2023, foram 1.410 pessoas admitidas pelas empresas parceiras do Sine. Nesse mesmo período foram encaminhadas mais de 8.859 pessoas.

A diretora do Sine Amazonas, Samantha Chíxaro, enfatiza que em 2024, a meta é dobrar a oferta de vagas em todo estado e ampliar postos de atendimento.

“Em 2024, o objetivo é crescer no mercado, com nossos atendimentos e adentrarmos aos nossos municípios do interior. Nós já temos um posto avançado em Presidente Figueiredo, estamos abrindo um posto em Rio Preto da Eva, estamos dando uma melhorada no nosso posto em Itacoatiara, estamos abrindo um posto em Parintins e em negociações para abertura de um posto em Autazes e em outros municípios”, disse a diretora.

Qualificação

A Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp) ofereceu mais de 12.930 vagas de cursos de qualificação em parceria com instituições de ensino e com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), mais de 137 cursos de qualificação foram ofertados e os mais procurados foram os de Treinamento Básico Operacional (TBO), e Informática básica e avançada.

Artesanato

O Departamento de Artesanato e Economia Solidária (Daes), de janeiro a outubro de 2023, realizou cerca de 2.860 atendimentos, além disso, os artesãos do Estado arrecadaram em 2023 mais de R$ 5.186.944,00, em peças comercializadas, o destaque maior de comercialização ficou para 18ª Mostra de Artesanato e Economia Solidária, em Parintins, que arrecadou R$ 969.959,00. E na Economia Solidária, através da parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), foram liberados mais de R$ 643.900,00 mil reais para empreendedores do Amazonas.

