BBB24: Vinicius recebe críticas após chamar Isabelle de ‘picanha mignon’

Algumas falas de Vinicius Rodrigues sobre a amazonense Isabelle Nogueira rederam críticas nas redes sociais neste sábado (13), no “BBB24”, da TV Globo. Durante uma conversa dele com Bin Laden no Quarto Gnomo, o velocista disse está interessado na cunhã-poranga do Garantido, mas sugeriu que ela não pode chegar perto porque ele é “sujeito homem”.

“Não estou preocupado não”, disse o velocista. “Na hora que a cunhã vier, com aquele sorrisão”, brincou o funkeiro. “Sei lá, estou ficando bobo demais, parece que tenho 15 anos, bem que você falou aquele bagulho lá”, declarou Vinicius.

Rodrigues então disparou: “Eu já avisei, não fica muito de toque não. Eu sou sujeito homem, estou com a testosterona”.

Falando com a própria Isabelle

Mais cedo, quando Isabelle estava cumprindo o Castigo do Monstro, Vinicius perguntou a idade dela, e se surpreendeu com os 31 anos dela, e afirmou que a mesma chamou atenção tanto dos homens quanto das mulheres da casa mais vigiada do país.

“Qual é a sensação de chegar numa casa e as mulheres com os seus olhares e tal? Como você se sentiu?”, perguntou Rodrigues. “Como assim?”, questionou ela. “Sei lá, você causa grande emoções […] chama atenção dos homens e das mulheres”, disse ele.

A dançarina se mostrou surpresa, e o velocista então questionou: “Você não acha, não? Você não percebeu os olhares? Na hora que você chegou, toda linda, e começou a dançar. Você parou o trem”.

Isabelle agradeceu o elogio e revelou que está acostumada a ouvir que é bonita, mas fica sem graça sempre que elogiada. Além disso, ela garantiu que na casa todas as mulheres também são muito bonitas.

Picanha Mignon

Vinicius objetificando a Isabelle, chamando ela de “picanha mignon” e Podriguinho falando que ela é a única picanha mignon na casa#BBB24



pic.twitter.com/nmDQav2CcR — Bic Müller  (@bicmuller) January 13, 2024

Ainda, no Quarto do Líder, Vinicius voltou a falar de Isabelle: “Se for para segurar aquela boca eu nem largo, por isso eu nem vou grudar. Nem lá fora eu consigo… Fico 2 dias e já quero. […] Mas é uma picanha mignon, filho! Cheio de fome!”. Rodriguinho disparou: “Não tem outra picanha mignon aqui, só tem ela”.

*Com informações do site O Fuxico

