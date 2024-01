BBB 24: Rodriguinho critica Isabelle por exaltar cultura do Amazonas: “só vejo ela dançando boi”

Manaus (AM) – O cantor Rodriguinho segue fazendo declarações sobre Isabelle Nogueira, cunhã-poranga do boi Garantido. Durante conversa no quarto do líder, na madruga deste sábado (13), o pagodeiro questionou a proximidade do atleta Vinicius Rodrigues com a amazonense.

Em conversa entre Rodriguinho, Vinicius Rodrigues, Nizam e Pizane, o atleta afirmou ter afinidades com Isabelle. “Gostamos das mesmas ‘paradas’, mesmo estilo. O ‘bagulho’ é mesmo tudo igual”, declarou.

A declaração gera risada em Rodriguinho e Nizam. “O que? Você gosta de Boi-Bumbá também?”, debochou o cantor.

“Isso o que eu ia falar. O que você gosta? Você mora no Amazonas também?”, completou Nizam.

“Ela só fala isso, só canta música do Boi-Bumbá, você gosta disso? Eu só vejo ela dançando boi”, continuou Rodriguinho.

O brother Lucas Pizane também participou da conversa e questionou o cantor: “Mas você não fala com ela, então como você sabe sobre o que ela fala?”.

Nas redes sociais, o público detonou as declarações dos participantes. Rodriguinho já havia repercutido negativamente outras vezes com falas sobre Isabelle. Durante a indicação das miras do líder, na quinta-feira (11), o pagodeiro chamou a cunhã de “índia” e foi advertido pela amazonense, posteriormente.

“O termo ‘índia’ é um termo meio que pejorativo, porém o mundo está compreendendo isso agora. Quando você vai falar de um indígena de fato, é indígena ou povo originário. Porque ‘Índia’ foi quando o colonizador chegou no Brasil e quis falaram que nós parecíamos o povo da Índia”, explicou.

Isabelle Nogueira, que entrou no programa com mais de 2 milhões de votos, é destaque entre os amazonenses por dar visibilidade para a cultura do Estado e principalmente por exaltar o Festival de Parintins.

Em publicação feita nas redes sociais, o perfil oficial da cunhã-poranga pediu respeito e disse que o cantor “segue sendo xenofóbico”, durante outra conversa ainda na madrugada de sábado, ao criticar o fato de Isabelle expressar seu amor pelo Amazonas.

“Isso é um retrato do que o Norte sofre quando é evidenciado para o Brasil. As nuances de preconceito mascaradas em deboche por parte de Rodriguinho, representam o que muita gente pensa, e os estereótipos que nos apontam”, declarou.

Em outra publicação, o perfil se posicionou sobre a conversa entre os brothers no quarto do líder: “Quando temos histórias lindas para compartilhar, e melhor ainda, quando temos orgulho do que somos e de onde viemos, não é um problema falar de suas raízes”.

Outras críticas

Enquanto a amazonense participava do castigo do monstro, ao lado de Lucas Luigi, ela recebeu outros cometários negativos, dessa vez de Alane. Em conversa com Nizam e Beatriz na área externa do BBB 24, a bailarina disse Isabelle só queria se aparecer dentro do programa.

“Acho que a Isabelle veio para cá fazer um grande VTzão, o que ela puder fazer para aparecer, ela vai fazer. Ela tá usando BBB não para ganhar, mas para se promover”, afirmou ela.

alane “acho que a isabelle veio pra cá fazer um grande VTzão… o que ela puder fazer pra aparecer, ela vai fazer. ela tá usando bbb não pra ganhar, mas pra se promover. se ela saísse agora ela já tava feliz porque ela veio pra se promover não pra ganhar o jogo…”



