BBB24 une bois Caprichoso e Garantido em defesa da cultura popular amazonense

Manaus (AM) – Tradicionalmente rivais, os bois Caprichoso e Garantido se uniram em defesa do Festival de Parintins e da cultura popular do Amazonas, neste sábado (13), ao publicar nas redes sociais sobre as declarações dentro do BBB24, após participantes criticarem a regionalidade de Isabelle Nogueira, cunhã-poranga do Garantido.

“Orgulhosamente somos o povo da Amazônia, vestimos as cores do nosso boi e fazemos da nossa festa, a identidade que nos projeta para o mundo. Somos um povo de muita história, de uma linda cultura, cheio de criatividade, de luta e de fé. Nós somos as mãos que fazem arte! Nós somos o Festival de Parintins!”, enalteceu o Boi do Povão.

O Boi Negro de Parintins participou do movimento e declarou: “Respeito ao Festival de Parintins! Respeito ao Povo do Amazonas! Viva a Cultura Popular!”.

Em um momento significativo para a cultura do Boi-Bumbá, a cunhã-poranga publicou no X/Twitter duas notas, uma na cor do Garantido e outra, na do Caprichoso, com os dizeres “Sou Boi-Bumbá” e “Team Isabelle”, termo referente a torcida pela dançarina.

As postagens se referem a sequência de ataques que a amazonense está recebendo dentro do BBB24. Em conversa no quarto do líder, o cantor Rodriguinho e o pipoca Nizam debocharam sobre as danças e falas de Isabelle sobre o Festival de Parintins e a cultura amazonense. Confira o vídeo:

Rodriguinho, Nizam, Vinícius e Pizane debochando da Isabelle no quarto do líder.



"Você gosta de boi bumbá também? Ela só fala isso"



"Você mora no Amazonas ô filho da p*ta?"

Também esta semana o pagodeiro chamou Isabelle de “índia” e “indiona”, de forma pejorativa, posteriormente, a dançarina explicou que o termo correto é “indígena” ou “povos originários”.

A cunhã-poranga do Caprichoso, Marciele Albuquerque, utilizou os stories do Instagram para se posicionar sobre o ocorrido. “Infelizmente, isso é muito comum, muitas vezes por falta de conhecimento e de interesse da nossa sociedade. E, às vezes, utilizam também de forma consciente, com o intuito de diminuir e desdenhar. Por favor, utilizem o termo correto”, declarou.

O Pajé Erick Beltrão, do Caprichoso, compartilhou a publicação do seu boi e pediu respeito ao Festival. “Respeitem nossa arte, nossa cultura, nossa história, nosso povo. Respeitem nosso Festival. Respeitem a maior manifestação Folclórica do Norte do Brasil. Eu respiro esse ar chamado Boi-Bumbá”, disse.

A rainha do folclore do Garantido, Edilene Tavares, também utilizou o seu perfil no Instagram para exaltar a cultura amazonense. “Ser amazonense é abraçar um amor profundo pelas raízes culturais que se entrelaçam na dança envolvente do Boi Bumbá de Parintins, onde o coração se enche de orgulho ao vestir as cores vibrantes do Boi Garantido”, disse.

“Viver essa tradição é mais do que uma celebração festiva; é uma conexão íntima com a herança amazônica, onde cada batida do tambor ressoa como um eco das histórias contadas pelos antepassados. O orgulho de ser amazonense se entrelaça com a exuberância do espetáculo, refletindo a riqueza cultural e a paixão por preservar a magia que torna Parintins única. Em cada passo de dança, em cada nota de música, floresce o amor pela terra e a honra de ser parte dessa tradição que transcende o tempo, enchendo o coração de alegria e pertencimento. Respeite a nossa Cultura!!”, concluiu.

Não só os itens do Festival que criticaram as falas dos brothers, as torcidas dos bois se uniram para repudiar os ataques contra Isabelle. Os internautas também pediram respeito ao Amazonas e enalteceram a cultura do Boi-Bumbá.

