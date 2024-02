Segundo envolvido na morte de mãe e filho indígenas é preso no Amazonas

Manaus (AM) – Um homem, de 24 anos, foi preso, nesta terça-feira (30), por envolvimento nas mortes de mãe e filho, de 28 e 4 anos, indígenas de nacionalidade colombiana. O crime aconteceu na comunidade Porto Cordeirinho, em Benjamin Constant. No mesmo dia, o peruano Victor Raul Mendoza Macedo, de 36 anos, cunhado da mulher, já havia sido preso pelo crime e pelo estupro qualificado praticado contra uma criança de 7 anos, filha e irmã das vítimas fatais.

Conforme a delegada Luciana Lima Nasser, titular da 51ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Benjamin Constant, as investigações iniciaram no domingo (28), quando a criança de 7 anos foi encontrada caminhando em direção à uma comunidade rural daquele município. Ela estava com várias lesões pelo corpo, por isso, de imediato, foi levada à uma unidade hospitalar para receber os primeiros atendimentos médicos e realização de exames.

“A criança foi ouvida no hospital em escuta especializada, na presença de um psicólogo. Ela relatou, da maneira que pôde, o que teria acontecido e informou a possível autoria do crime, a partir daí começamos a trabalhar para identificar os responsáveis. Foi solicitado exame de conjunção carnal, que apontou que a vítima teria sido abusada sexualmente”, explicou a delegada.

Em continuidade às diligências, na segunda-feira (29), a equipe de investigação, com apoio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Social de Benjamin Constant, encontrou o corpo da mãe e do irmão da criança sem vida.

Segundo a titular, os corpos da mulher e do filho foram encontrados em uma região de mata, próximo a comunidade Porto Cordeirinho. Os policiais civis da 51ª DIP trabalharam de maneira célere até chegar à identificação dos autores, até que foi possível chegar ao paradeiro de um peruano, de 36 anos, que seria marido da tia materna da criança.

“A prisão em flagrante dele foi efetuada ainda na manhã de terça-feira (30). Em depoimento, ele apontou a participação de mais um indivíduo e disse que eles estariam sob efeito de bebida alcoólica no momento em que o crime aconteceu, em uma casa na roça. Ele contou que sabia que a mãe e os dois filhos estavam sozinhos na residência e foram ao local para cometer os crimes”, explicou.

Crueldade

De acordo com a delegada, o peruano confessou que ele teria sido o autor do estupro qualificado contra a própria sobrinha e alegou, ainda, que teria furado o pescoço da vítima com uma faca. Posteriormente, ele saiu do local, achando que ela estava morta.

“Ainda na terça-feira, prendemos o indivíduo que teria sido o suposto autor da morte da criança de 4 anos. Devido ao tiro que a mãe levou, o menino se assustou e fugiu do local, sendo perseguido e morto em seguida. A mãe das crianças foi morta com uma espingarda e, também, foi vítima de estupro”, disse.

Ainda conforme a titular, o peruano, além de ter violentado a menina de 7 anos, deu chutes no rosto dela, quebrou o seu maxilar e fez com que ela perdesse vários dentes.

“A criança terá, inclusive, que fazer uma cirurgia para operar o maxilar. Os dois indivíduos foram autuados em flagrante e, também, representamos pelas prisões preventivas deles”, falou.

O peruano responderá por estupro qualificado e tentativa de homicídio e o outro indivíduo por homicídio qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Eles serão encaminhados à audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

