Grupo criminoso é preso por invadir e furtar residências na Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) – Cinco pessoas identificadas como Ana Júlia Mesquita Cruz, 28, Brendo Gomes Campos, 22, Francisco Oliveira Figueira, 25, Paulo Jessé Leite do Nascimento, 23, e outro não identificado, foram presos, na segunda-feira (5), por integrarem um grupo criminoso que invadia residências e furtava diversos pertences. Os crimes foram praticados na tarde da última quinta-feira (1), na Zona Norte de Manaus.

A ação foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), com apoio das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Os infratores foram localizados com o apoio das câmeras de monitoramento do Cerco Inteligente.

O delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, afirmou que é importante que as Forças de Segurança do Estado trabalhem juntas para conseguirem resultados positivos como este, e mostrar para a sociedade que sempre podem contar com esse trabalho integrado.

“Hoje nós tiramos de circulação cinco pessoas que estavam cometendo furtos em residências, mais precisamente na zona norte da cidade. Esse grupo criminoso invadiu mais de dez casas e subtraiu diversos pertences das vítimas”, disse Fraga.

Conforme o delegado Ericson Tavares, titular do 6° DIP, as investigações iniciaram logo após a equipe policial tomar conhecimento das ações criminosas. No decorrer das diligências foi possível obter a localização de um deles.

Inicialmente Ana, Breno e um terceiro indivíduo foram capturados, e de imediato apontaram a localização de Paulo, com quem foi apreendido um revólver calibre 38. Paulo indicou o endereço do Francisco, que era o receptador do grupo criminoso e com ele foram encontrados vários objetos furtados.

“As investigações apontaram que o grupo alugava carros e passavam a realizar rondas pela cidade, e quando avistavam imóveis sem ninguém, aproveitavam para invadir”, salientou Ericson.

Na maioria dos crimes, eles utilizaram um veículo da marca Chevrolet, modelo Onix, de cor branca.

O subcomandante da PMAM, major Nascimento, ressaltou que a Polícia Militar está sempre de prontidão para trabalhar em conjunto com a Polícia Civil, e juntos levarem mais segurança à população.

Apreensão

Entre os objetos apreendidos estão televisores, aparelhos celulares, tablets, jóias, caixas de sons, ares-condicionados e micro-ondas. Além de um revólver calibre 38, e um fardamento de um policial militar.

Todos responderão por furto qualificado, associação criminosa, receptação e posse irregular de arma de fogo. Eles passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

