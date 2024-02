Homem morre em colisão entre motocicletas na AM-010

Polícia de trânsito vai investigar a causa do acidente

Colisão frontal entre duas motocicletas resulta em grave acidente, na madrugada desta quarta-feira (14), na rodovia estadual AM-10, no quilômetro 2. Um dos motociclistas envolvidos no acidente morreu e o outro foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para uma unidade hospital.

Os policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência. De acordo com as informações, a equipe recebeu o acionamento por conta da gravidade da colisão frontal entre dois motociclistas.

A vítima, que veio ao óbito no locao do acidente, foi identificada como Erissom Gomes de Souza de 38 anos. O homem estava pilotando a moto da marca Yamaha, modelo Lander, de cor bege, de placa QZG4G01. A outra motocicleta envolvida no acidente seria uma Fun 150, de cor preta. O motociclista foi socorrido pelo Samu e levado à uma unidade hospital.

