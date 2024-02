Amazonas é anunciado como sede do próximo Fórum Nacional do Esporte

Evento contará com a presença de gestores esportivos nacionais e de municípios do estado

O secretário de Estado do Desporto e Lazer, Jorge Oliveira, participou nesta terça-feira (27) do Fórum Nacional dos Secretários de Estado do Esporte, realizado em Brasília, e anunciou que, no dia 29 de maio, Manaus será a sede do evento. A reunião na capital amazonense contará com a participação de secretários de todos os estados do Brasil e de municípios do interior do Amazonas.

“O principal propósito de levar o Fórum Nacional para Manaus é promover um amplo intercâmbio de ideias e experiências entre diferentes regiões do país, visando a revitalização e o alinhamento das estratégias e políticas públicas para o esporte em âmbito nacional”, disse Jorge Oliveira.

O evento ocorreu na Esplanada dos Ministérios, com a participação do ministro do Esporte, André Fufuca, e secretários de Esporte dos outros estados. No evento foram abordados diversos temas, como regulação das apostas eletrônicas, como Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), Bolsa Esporte.

A escolha de Manaus como palco para este encontro não apenas destaca a cidade no mapa dos grandes eventos nacionais relacionados ao esporte, mas também enfatiza a importância de considerar as particularidades regionais na formulação e implementação de políticas públicas esportivas nacionais.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Time Sub-17 do Amazonas FC estreia na Copa do Brasil tentando repetir feito da equipe principal

Fraternidade e convivência social, através do esporte

Dia do Esportista: Leis reforçam importância do esporte para formação cidadã no Amazonas