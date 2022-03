Conmebol sorteia grupos da Libertadores e Flamengo pega ‘molezas’

Nesta sexta-feira (25), a Conmebol realizou, em Luque, no Paraguai, o sorteio dos grupos da fase de grupo da Copa Libertadores de 2022. Diferente dos outros anos, neste ano o evento aconteceu já com a definição dos classificados de todas as fases prévias.

Atual campeão, o Palmeiras mais uma vez apareceu como cabeça de chave do Grupo A, assim como em 2021. O Alviverde terá como adversários Emelec (EQU), Deportivo Táchira (VEN) e Independiente Petrolero (BOL). A estreia do time de Abel Ferreira será entre 5 e 7 de abril. A Conmebol ainda vai desmembrar a tabela completa.

Atual campeão brasileiro, o Atlético-MG fará um clássico regional com o América-MG, que faz sua estreia na fase de grupos da Libertadores. O Corinthians, por sua vez, caiu na chave considerada mais difícil, que conta com Boca Juniors, Deportivo Cali e o Always Ready, com mais de 4 mil metros de altitude.

Red Bull Bragantino e Fortaleza, outros brasileiros estreantes, também terão pedreiras em seus grupos, mas Flamengo e Athletico-PR tiveram um caminho um pouco mais fácil na busca por uma vaga nas oitavas de final.

Confira todos os grupos:

Grupo A: Palmeiras, Emelec (EQU), Deportivo Táchira (VEN) e Independiente Petrolero (BOL);

Grupo B: Athletico-PR, Libertad (PAR), Caracas (VEN) e The Strongest (BOL);

Grupo C: Nacional (URU), Vélez Sarsfield (ARG), Red Bull Bragantino e Estudiantes (ARG);

Grupo D: Atlético-MG, Independiente del Valle (EQU), Tolima (COL) e América-MG;

Grupo E: Boca Juniors (ARG), Corinthians, Deportivo Cali (COL) e Always Ready (BOL);

Grupo F: River Plate (ARG), Colo-Colo (CHI), Alianza Lima (PER) e Fortaleza;

Grupo G: Peñarol (URU), Cerro Porteño (PAR), Colón (ARG) e Olimpia (PAR);

Grupo H: Flamengo, Universidad Católica (CHI), Sporting Cristal (PER) e Talleres (ARG).

A primeira rodada da fase de grupos da Libertadores 2022 será disputada entre os dias 5 e 7 de abril, e a primeira fase está marcada para terminar no fim de maio. O sorteio dos confrontos das oitavas de final está marcado para o dia 1º de junho, também na sede da Conmebol.

A final da competição será disputada no dia 29 de outubro de 2022, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador. Normalmente realizada em novembro, a decisão este ano será um mês antes em virtude da Copa do Mundo do Qatar, que ocorre entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

*Com informações de Lance

