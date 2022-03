Brasil faz 4 x 0 no Chile nas Eliminatórias da Copa do Mundo

O Brasil dominou a partida logo no começo do jogo e segue confiante para o último jogo das Eliminatórias

O Brasil não teve dificuldades para vencer o Chile nesta quinta-feira (24), na despedida da Seleção em território brasileiro antes da Copa do Mundo no Catar.

Diante de um Maracanã cheio, os comandados de Tite venceram por 4 x 0 e permanecem na liderança das Eliminatórias Sul-Americanas.

O Brasil dominou a partida logo no começo do jogo. Com Neymar centralizado, municiando Vinicius Junior e Antony, e com Paquetá e Fred chegando de trás, o Brasil passou a envolver o Chile e o gol passou a ser questão de tempo.

O Chile tentava sair nos contra-ataques, mas a defesa brasileira não dava espaços para o ataque chileno. Após parar no goleiro Claudio Bravo, o Brasil abriu o placar aos 43 minutos, com Neymar em pênalti sofrido e convertido pelo camisa 10 da Seleção.

Dois minutos depois, Vinicius Junior marcou o segundo, em bobeira da zaga do Chile e levando o Brasil com uma enorme vantagem para o segundo tempo.

4 x 0

O segundo tempo seguiu o roteiro do primeiro, com o Brasil dominando as ações. Mas logo no início da etapa final, o Chile chegou a marcar com Vidal, mas a arbitragem anotou impedimento do volante. Com o jogo dominado, Tite passou a fazer substituições e a testar jogadores.

Aos 23 minutos, Antony sofreu pênalti de Bravo e Phillipe Coutinho anotou o dele. Ainda deu tempo de Richarlison marcar o quarto, já nos acréscimos, e decretar a goleada. Com o resultado, o Brasil chegou aos 42 pontos na tabela de classificação, sete a mais que a Argentina, que ainda joga na rodada.

Na terça-feira (29), o Brasil sai para enfrentar a Bolívia, na 18ª e última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa no Catar.

Com informações do R7*

Foto: Lucas Figueiredo -CBF

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Raphinha e Gabriel Magalhães estão fora das Eliminatórias

Galvão deixa Globo após Copa do mundo 2022

Formiga grava os pés na calçada da fama no Mineirão