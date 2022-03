Vila Olímpica completa 32 anos investindo na base e alto rendimento do AM

Manaus (AM)- A Vila Olímpica de Manaus completou neste sábado (26), 32 anos de existência. O complexo administrado pelo Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), contribuiu com a formação de vários atletas em mais de três décadas de história.

O espaço foi palco de grandes eventos esportivos, e tem sido primordial na preparação de atletas da base ao alto rendimento.

“A Vila Olímpica é o local que prepara os atletas para grandes competições, daqui já saíram grandes campeões e sabemos que através dos projetos esportivos que o Governo do Amazonas tem investido, em breve teremos mais destaques amazonenses subindo no pódio” destacou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Inaugurada em 26 de Março de 1990 e referência na iniciação esportiva e no alto rendimento, a Vila Olímpica tem uma área total de 202.775 metros quadrados, com quadras para as práticas de esportes coletivos e individuais; um centro de ginástica; um ginásio para a prática de tênis de mesa; uma sala para o treinamento de boxe; uma pista de atletismo, com arquibancada para um público de 1.500 pessoas; um kartódromo e uma piscina medindo 50x25m, além de 2m de profundidade e um volume de 2.500m³ de água, o que caracteriza os padrões olímpicos.

O medalhista olímpico e atual coordenador do atletismo do Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), Sandro Viana, destaca a importância da Vila, para seu crescimento no esporte.

” Foi na Vila Olímpica que eu tive acesso ao esporte olímpico, mesmo depois de ter passado por outras modalidades, quando comecei a praticar atletismo vi que era um esporte levado a sério entre os praticantes e professores, e isso foi um fator que me fez querer continuar e através dele, conquistei grandes títulos para o Amazonas”, destacou Sandro.

Além de Sandro Viana, outra atleta que iniciou sua carreira na Vila Olímpica, foi a ex- ginasta da Seleção Brasileira, Bianca Maia Mendonça, que iniciou na ginástica aos cinco anos de idade, estreando em competições aos seis, em 1999.

Consagrando-se de 2002 a 2007 hexacampeã dos Jogos Escolares do Amazonas (Jeas). Em 2004, a ginasta entrou para o Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia (Ctara), e teve a oportunidade, logo em seguida, aos 12 anos de idade, de realizar o primeiro intercâmbio internacional, na Bulgária, a convite da técnica búlgara Giurga Nedialkova.

