Serviços gratuitos são oferecidos em homenagem às mulheres na Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) — Manaus terá serviços gratuitos, música ao vivo, aula de fitdance e outras atividades em celebração ao Dia Internacional da Mulher. Os serviços serão ofertados, nesta sexta-feira (8), a partir das 12h30, no Shopping Manaus ViaNorte.

As ações começam às 12h30, na praça de alimentação do centro de compras, com música ao vivo. Já às 17h30 haverá um aulão de fitdance com professores da Califit Academia. A música ao vivo retorna às 18h30, na praça de alimentação. Na praça de eventos, localizada em frente à loja da C&A, no 2º piso, o Shopping Manaus ViaNorte oferecerá gratuitamente os serviços de limpeza de pele, limpeza de sobrancelhas, maquiagem, esmaltação; oficina de artesanato, entre outros.

Além disso, haverá um estande para tirar dúvida sobre o Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC); palestra de motivação com a presidente da ONG “Mãos Que Criam Artes”, Auryneth Alves; sorteios de brindes; e palestra com Nelriane Reis Formação, que é assistente social especialista em comportamento humano e saúde pública.

“Queremos que o Dia Internacional da Mulher seja celebrado de forma participativa e trazendo benefícios gratuitos para as mulheres que frequentam o shopping. Por isso, vamos realizar essa ação especial na próxima sexta-feira”, comentou o gerente de Marketing do Manaus ViaNorte, Vinicius Teixeira.

Sobre

Administrado pela Alqia, antiga Saphyr Shopping Centers, o Shopping Manaus ViaNorte reúne tudo em um só lugar. Com mais de 60 mil m², o centro de compras abriga mais de 70 lojas, incluindo grandes marcas como Havan, Riachuelo, Chili Beans, Info Store e Cacau Show.

Dispondo de localização estratégica na Zona Norte da cidade, o centro de compras recebe mais de 550 mil pessoas todos os meses e possui parceria direta com o Instituto Mãos que Criam Artes, uma organização que desenvolve eventos e ações de assistência para mulheres acometidas de câncer e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Saiba mais em www.shoppingmanausvianorte.com.br.

