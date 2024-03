Homem é preso com arma de fogo e entorpecentes na Zona Leste de Manaus

O suspeito ainda ameaçou um morador do bairro Jorge Teixeira e resistiu à prisão

Manaus (AM) – Homem, de 19 anos, foi preso por porte irregular de arma de fogo, resistência à prisão, ameaça e dano ao patrimônio público. A ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira (8), no Bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus

Por volta das 23h, o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) repassou informações de uma denúncia de homens armados e com coletes balísticos, na rua Imbiri, bairro Jorge Teixeira, IV Etapa.

Os policiais militares seguiram até o endereço apontado. Ao ver a equipe policial, um morador saiu de uma residência e explicou aos PMs que um homem teria o ameaçado e apontado uma arma em sua direção.

A equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizou buscas no imóvel e encontrou o suspeito em cima do telhado da residência. Ao ser abordado e questionado, o homem informou que jogou a arma de fogo no mato, próximo à casa onde ele foi localizado.

Em revista na área, os policiais militares encontraram uma arma de fogo de fabricação artesanal; uma munição calibre 38 intacta; uma munição calibre 38 percutida; uma capa de colete balístico; duas balanças de precisão; 14 pinos de cocaína; seis trouxinhas de maconha.

Ao receber voz de prisão, o suspeito resistiu, na tentativa de fugir, mas foi contido pelos PMs. Ele foi conduzido ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.‌

*Com informações da Assessoria

