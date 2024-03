Operação Mamuru combate o desmatamento ilegal no Amazonas

Ação da PF contou com o apoio da Marinha do Brasil, órgãos de fiscalização ambiental, Censipam e Funai

Em ação conjunta com a Marinha do Brasil, órgãos de fiscalização ambiental, Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) e Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), a Polícia Federal deflagrou, entre os dias 10 e 16 de março, a Operação Mamuru, com o objetivo de prevenir e reprimir a extração ilegal de madeira no rio Mamuru, nas proximidades do Município de Parintins/AM.

As informações arrecadadas durante a ação serão utilizadas para dar continuidade à investigação, bem como outras fiscalizações a serem realizadas no Amazonas.

*Com informações da assessoria

