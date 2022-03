Homem é preso após cometer roubo na Zona Norte de Manaus

Após o roubo, ele atravessou a rua correndo, mas foi avistado pela viatura da 13ª Cicom, que estava passando pelo local no momento

Manaus (AM) – Na tarde desta segunda-feira (28), um homem identificado como Bruno da Rocha, de 21 anos, foi preso por polícias da 13ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM) pelo crime de roubo, na avenida Noel Nutels, em frente ao Shopping Sumaúma, na Zona Norte de Manaus.

Segundo informações preliminares, Bruno da Rocha, ao ver uma mulher com o celular na mão, se aproximou da vítima e mandou ela entregar o aparelho. Bruno estava com uma faca e ameaçou dar golpes na vítima caso a mesma não passasse o celular. Após o roubo, ele atravessou a rua correndo, mas foi avistado pela viatura da 13ª Cicom, que estava passando pelo local no momento. Os policiais fizeram a abordagem a Bruno da Rocha e efetuaram a prisão.

O Sargento Everaldo, que participou da prisão, falou sobre o ocorrido.

“Estávamos passando pela área e vimos o indivíduo correndo em atitude muito suspeita. Em prontidão o seguimos, o pegamos e fizemos a revista. Com ele foi encontrada uma arma branca e o celular da vítima, que em seguida apareceu e nos informou sobre o roubo”, afirmou o sargento.

O caso foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Zona Norte da capital. Bruno da Rocha já tem passagem por roubo e agora vai ficar à disposição da justiça.

Veja o momento em que Bruno foi apresentado ao 6º DIP:

Leia mais:

Trio envolvido em furto a distribuidora de gás é preso no AM

PMAM prende 31 pessoas e apreende mais de 20 kg de drogas em Manaus

Corpo de caçador desaparecido em Urucará é encontrado; outros dois seguem foragidos