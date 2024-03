‘Sine nos Bairros’ vai atender em duas escolas da Zona Leste neste sábado (23)

Ações vão iniciar a partir das 8h e seguem até as 14h

O projeto ‘Sine nos Bairros’, idealizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), vai atender, neste sábado, 23/3, a partir das 8h, em duas escolas municipais: Alfredo Linhares e Dr. Paulo Pinto Nery, ambas na zona Leste da capital. As ações vão iniciar a partir das 8h e seguem até as 14h.

A iniciativa vai disponibilizar vagas de emprego, orientações sobre a CTPS digital e seguro-desemprego, além de cadastro para candidatos que desejam se candidatar a uma oportunidade de emprego. A equipe estará, das 8h às 12h, na escola municipal Alfredo Linhares, situada na rua Rosarinho, s/nº, bairro São José Operário.

“É essencial que haja uma presença abrangente do poder público em todas as áreas da cidade. Reconhecemos os desafios enfrentados pelos residentes dos bairros atendidos neste fim de semana, dada sua localização distante dos serviços municipais. Portanto, convido os moradores a comparecerem aos pontos de atendimento para efetuarem seus cadastros e concorrerem a oportunidades de emprego”, ressaltou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Como parte das ações do “Manaus Mais Cidadã”, o Sine também estará presente na escola municipal Dr. Paulo Pinto Nery, s/nº, bairro Jorge Teixeira, das 8h às 14h.

Os candidatos devem comparecer aos locais mencionados munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

*Com informações da Assessoria

Leia mais

Sine Manaus oferece mais de 250 vagas de emprego nesta sexta-feira (15)

Sinetram emite gratuitamente cartão Passa Fácil em supermercado de Manaus

Prédio do Sine Amazonas é evacuado após incêndio em Manaus