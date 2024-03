Sinetram emite gratuitamente cartão Passa Fácil em supermercado de Manaus

Ônibus ficará até sexta-feira (15), no estacionamento do Super Nova Cidade; Prazo pode ser prorrogado

Manaus (AM) — Com o intuito de descentralizar o serviço de emissão do cartão Passa Fácil, a Prefeitura de Manaus, em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), realiza mais uma edição do “Passa Fácil Aqui”. Desta vez, o ônibus itinerante do Sinetram estará entre os dias 12 e 15 de março no estacionamento do Supermercado Super Nova Cidade, localizado na Av. Margarita, n.º 35, Cidade Nova (CEP: 69097-305), ao lado direito no sentido que procede da Av. Governador José Lindoso (Avenida das Torres).

O atendimento inicia a partir das 07h e segue até 12h, com pausa de 1 hora para almoço, e retorna das 13h às 17h. Durante esse período, serão distribuídas 100 senhas para o serviço, 50 pela manhã e 50 pela tarde. A ação é válida apenas para quem deseja emitir a 1ª ou 2ª via dos cartões nas modalidades estudantil e comum. Portanto, em caso de extravio ou perda de vale transporte, será necessário procurar a sede do órgão na Avenida Constantino Nery, próximo ao T1, ou ir até o posto do Sinetram no Shopping Phelippe Daou, na Avenida Camapuã, na Zona Leste de Manaus, em frente ao Terminal 4.

Para a emissão do cartão, os interessados devem apresentar um documento oficial com foto (RG, CPF, etc.) e, com relação ao cartão estudantil, os estudantes precisam estar com o status “aprovado” no site estudantes.manaus.am.gov.br

Parceria

Elisama Brito, co-fundadora da Rede de Supermercados Super Nova Foto: Divulgação

“Essa é a primeira vez que estamos efetivando uma parceria com o município. Esperamos fazer novas parcerias, porque o nosso propósito é justamente agregar benefícios para a nossa clientela e redondezas. Nós não visamos unicamente o lucro, mas a possibilidade de também promover a melhoria da nossa comunidade. Neste caso em específico, o cliente pode obter com maior facilidade o cartão Passa Fácil próximo da própria residência e ainda fazer suas compras. Agregar atividades e reduzir o tempo é o que buscamos na rotina corrida”, destacou Elisama Brito, co-fundadora da Rede de Supermercados Super Nova.

“Acredito, ainda, que é dever de todo ser humano melhorar um pouco a nossa sociedade, então como empreendedores estamos buscando promover atividades para ver nossa comunidade cada dia mais saudável e desenvolvida”, completou.

Gratuidade prorrogada

Em razão da grande demanda pelo serviço de emissão gratuita do cartão Passa Fácil à população, o Sinetram prorrogou o benefício até o dia 31 de março. Dessa maneira, qualquer usuário do sistema de transporte coletivo que precisar utilizar o serviço, também poderá solicitar a emissão do cartão por meio do WhatsApp (92) 99194-9292, que funciona com a Sindy, assistente virtual do Sinetram.

A oportunidade se estende ainda àqueles que solicitarem a retirada do cartão nos terminais de ônibus da capital, incluindo a segunda via, não pagará a taxa de R$ 15. A retirada pode ser agendada para os terminais de Integração, T1 – Av. Constantino Nery, T3 – Cidade Nova e T5 – São José.

Caso o usuário solicite a entrega em casa, além de não pagar os R$ 15 da segunda via, a taxa de entrega estará no valor de R$ 12,50. Mas, se for emitir em um dos postos físicos (sede do Sinetram ou Shopping Phelippe Daou) a cobrança dos R$ 15 permanece. Durante a campanha, mais de dois mil cartões já foram solicitados para retirada nos terminais e delivery, gratuitamente.

Em 2023, mais de 5 mil pessoas foram beneficiadas por meio do programa, eliminando a necessidade de utilizar dinheiro em espécie e permitindo a utilização de ônibus em Manaus com mais agilidade e praticidade da recarga on-line.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Frota de transporte público de Manaus recebe novos ônibus com câmeras de segurança