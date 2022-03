Transportes na Grande Circular são fiscalizados em Manaus

Durante as abordagens, os fiscais verificaram as condições físicas dos veículos

Manaus (AM)- Veículos do sistema de transporte de Manaus foram fiscalizados pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), na manhã desta segunda-feira (28), na avenida Autaz Mirim, conhecida como Grande Circular.

Durante as abordagens, os fiscais verificaram as condições físicas dos veículos, além de orientar os motoristas quanto às necessidades de atender às determinações do poder público, assim como o respeito às regras de trânsito.

O diretor de Transporte do IMMU, Edinaldo Castro, alertou sobre os riscos de embarcar em veículos irregulares.

“A Prefeitura de Manaus, por meio do IMMU, intensificará a fiscalização em todos os modais, que fazem o transporte na cidade. Fiscalizaremos táxis, mototáxis, fretes-cargas, alternativos, executivos e todos os demais transportes. Esta é uma operação que será constante, para oferecer mais conforto e segurança à população, como é a determinação do prefeito David Almeida”, destacou.

Neste mês de março, o IMMU já realizou três apreensões de ônibus fazendo transporte clandestino. A remoção mais recente ocorreu na última quinta-feira, 24, no bairro Flores, zona Centro-Sul.

O IMMU informa que as operações continuam em todas as zonas da cidade, para coibir o transporte clandestino de passageiros, visando oferecer mais segurança aos usuários de Manaus.

Denúncias

A prefeitura disponibiliza um telefone para que sejam realizadas denúncias para esse tipo de irregularidade. Os usuários podem entrar em contato pelo número (92) 3642-2784 e também o 118, e informar o local, o tipo de veículo e a placa do mesmo.

*Com informações da assessoria

Fotos – Divulgação / IMMU

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

SSP realiza reunião para combate a roubos e furtos em ônibus coletivos

Fiscalização no trânsito aumenta em Manaus

Fiscalização coíbe uso de transporte irregular em Manaus