Homem é preso com 155 tabletes de cocaína em caminhão baú no Porto da Ceasa, em Manaus

Alexandre Carvalho da Silva, de 34 anos, foi preso na quinta-feira (4) com 155 tabletes de cocaína que seriam transportados em um caminhão baú para o estado de Roraima. A ação ocorreu no Porto da Ceasa, bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus.

Segundo o delegado Cícero Túlio, titular do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a equipe investigativa levantou a informação de que um veículo chegaria com carregamento de entorpecentes no Porto da Ceasa nas primeiras horas da manhã de quinta. Com base nisso, os policiais foram ao local e conseguiram interceptar o veículo.

“Quando avistamos o suspeito chegando, o abordamos e interceptamos o caminhão baú. Durante revista conseguimos apreender uma quantidade expressiva de material ilícito”, relatou Cícero Túlio.

Conforme a autoridade policial, as investigações em torno do caso irão prosseguir, para identificar outros envolvidos no esquema criminoso e que atuam, possivelmente, no translado de substâncias entorpecentes para outros estados.

Alexandre foi autuado por tráfico de drogas, ele será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição da justiça.

