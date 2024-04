VÍDEO: Policial é flagrado agredindo mulher LGBT com tapa no rosto

A mulher estava no chão quando o PM grita com ela e a agride com um tapa no rosto

São Paulo (SP) — Uma mulher foi agredida por um policial militar fardado na Estação da Luz, no centro de São Paulo, durante o sábado (6). As imagens da cena viralizaram nas redes sociais e mostram o agente das forças de segurança dando um tapa no rosto da vítima enquanto grita com ela. As informações são do site Isto É.

Conforme Ana Maria de Oliveira Marques, subsecretária de Políticas da Diversidade de Guarulhos, a jovem agredida é moradora do município que fica na região metropolitana de São Paulo.

No vídeo, é possível perceber que a mulher já está no chão enquanto discute com o policial. O homem fardado pede para que a jovem abaixe as mãos. “Você que está me batendo”, exclama a moradora de Guarulhos, antes de receber um tapa do agente das forças de segurança. A discussão continua por mais alguns segundos antes do sujeito deixar o local.

Absurdo registro de agressão policial contra uma jovem LGBT no metrô de São Paulo. Não podemos aceitar esse tipo de conduta de agentes que deveriam proteger a população. Nosso mandato está oficiando a Secretaria de Segurança Pública para exigir apuração e afastamento do policial. pic.twitter.com/TCB6mvJYTu — Guilherme Cortez (@cortezpsol) April 7, 2024

As imagens foram compartilhadas pelo deputado estadual Guilherme Cortez (Psol), que classificou como inaceitável a conduta do agente envolvido na ação. “Absurdo registro de agressão policial contra uma jovem LGBT no metrô de São Paulo. Nosso mandato está oficiando à Secretaria de Segurança Pública para exigir apuração e afastamento do policial”, finalizou.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) declarou que o agente envolvido foi identificado e afastado. “A Polícia Militar instaurou um IPM (Inquérito Policial Militar) para apurar as circunstâncias do fato”, concluiu o órgão.

O coordenador da Diversidade da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Rafael Calumby, informou que a vítima está sendo assistida e que a pasta, com auxílio da Subsecretaria de Políticas da Diversidade de Guarulhos, iniciou um procedimento para abertura de um processo baseado na Lei 10.948/01, que dispõe sobre penalidades a serem aplicadas à prática de discriminação em razão da orientação sexual.

Leia mais:

Caso Grande Vitória: 6 PMs são condenados e um é absolvido por mortes de jovens

Sargento da PM é preso após matar filha e esposa no interior do AM

Entregador é baleado por PM que se recusou a buscar pedido na portaria